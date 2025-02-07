Категорія
Авто
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, які моделі вживаних авто з США найпопулярніші в Україні

Стало відомо, які моделі вживаних авто з США найпопулярніші в Україні

Які моделі вживаних авто з США найпопулярніші / Фото: https://www.engadget.com

Найбільш популярним став електромобіль Tesla Model Y.

В січні 2025 року в Україні зареєстровано майже 2,6 тис. вживаних легковиків з США, що на 3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив УкрАвтопром.

Серед них переважають автомобілі з бензиновими двигунами (42%), на другому місці — електромобілі (41%), а гібридні та дизельні авто складають по 6%. Авто з ГБО мають частку 5%. Середній вік таких машин — 6,1 року.

Найпопулярнішими моделями серед вживаних авто стали:

  • TESLA Model Y - 331 од.;
  • TESLA Model 3 - 307 од.;
  • FORD Escape - 171 од.;
  • JEEP Cherokee - 163 од.;
  • NISSAN Rogue - 132 од.

Нагадаємо, 2024 року українці купили майже 70 тис. нових авто, що на 14,7% більше порівняно з попереднім роком.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація