Стало відомо, які моделі вживаних авто з США найпопулярніші в Україні

В січні 2025 року в Україні зареєстровано майже 2,6 тис. вживаних легковиків з США, що на 3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив УкрАвтопром.

Серед них переважають автомобілі з бензиновими двигунами (42%), на другому місці — електромобілі (41%), а гібридні та дизельні авто складають по 6%. Авто з ГБО мають частку 5%. Середній вік таких машин — 6,1 року.

Найпопулярнішими моделями серед вживаних авто стали:

TESLA Model Y - 331 од.;

TESLA Model 3 - 307 од.;

FORD Escape - 171 од.;

JEEP Cherokee - 163 од.;

NISSAN Rogue - 132 од.

Нагадаємо, 2024 року українці купили майже 70 тис. нових авто, що на 14,7% більше порівняно з попереднім роком.

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