Стара модель Tesla може вийти з ладу через дощ: в електрокарі виявили серйозний дефект

Стара модель Tesla може вийти з ладу через дощ: в електрокарі виявили серйозний дефект

Автомобіль має негерметичне ущільнення в одній з деталей.

Старий двигун Tesla Model S може вийти з ладу через дощ.

Про це повідомляє сайт InsideEVs з посиланням на власника електрокара Джейкоба Хауї, в якого стався такий інцидент.

Чоловік володіє Model S 2014 року випуску. За весь час він ніколи не заїжджав у ній у водойми, а просто одного разу потрапив у сильну зливу.

Через тиждень після цього його автомобіль неочікувано вимкнувся під час руху. Хауї відбуксирував свою машину у сервісний центр, де виявили, що її двигун пошкоджений водою і потребує заміни.

Власник Model S розповів цю історію у Мережі і виявилося, що з таку ж проблему мали ще декілька власників електрокара. Водночас гендиректор Tesla Ілон Маск раніше заявляв, що двигун та акумуляторні блоки герметичні, тому в них не може потрапити вода.

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Чоловік очікував, що Tesla дотримається 8-річної гарантії і замінить мотор. Але йому відмовили, посилаючись на те, що авто було занурене у глибоку воду.

Хоча менеджер сервісного центру визнав, що немає жодних доказів цього. Згодом він погодився полагодити за гарантією частину деталей, але не весь двигун.

Хауї спілкувався з провідним фахівцем з ремонту автомобілів Tesla, який розповів йому, що існує відома проблема із негерметичним ущільненням навколо давача швидкості, який пропускає воду у мотор.

Власника електромобіля обурило, що про цей дефект можуть знати у Tesla, але вони не повідомляють власників потенційно постраждалих авто і навіть не виконують гарантії на ці двигуни.

Власникам ранніх Model S радять перевірити своє авто до закінчення гарантії та переконатися, що давач швидкості та пов'язане з ним обладнання/ущільнювачі справні, щоб уникнути проникнення води в двигун і потенційної його поломки.

Раніше повідомлялося, що у Китаї Tesla засудили за шахрайство.

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