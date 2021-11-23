Старенький мінівен Dodge перетворили на повноцінний автобудинок

Велике ліжко, повноцінна кухня та затишна житлова зона, все що потрібно для зручної мандрівки.

Чоловік з Сан-Дієго давно мріяв про будинок на колесах, але походивши по салонам та побачивши цінники, він швидко придумав план “Б”. Він узяв старенький Dodge Grand Caravan 2008 року випуску та переробив його на автобудинок.

Своїми результатами він поділився на сторінці у Facebook.

Автомобіль пересувається, як звичайний мінівен, але коли заглядаєш усередину починається магія. У задній частині авто розмістилося повноцінне житло зі спальним місцем та іншими зручностями тільки в мініатюрному форматі.

facebook dodge

Щоб перетворити старий автомобіль у справжній кемпер чоловіку знадобилась допомога професійного столяра, який раніше займався виготовленням яхт. Тож для того, щоб конструкція житлової частини була міцною, було вирішено виготовити її з високоякісного бруса балтійської берези і міцних дощечок, а для підлоги обрали вінілову плитку.

Для того, щоб виїзд на природу був максимально комфортним, до кемперу додали все необхідне: кондиціонер, система опалення, ліжко, а також невелика кухня з раковиною, холодильником і мікрохвильовою піччю – її довелося обладнати в задній частині Grand Caravan. А щоб не сумувати вечорами, конструктори встановили 13-дюймовий телевізор і непогану аудіосистему.

facebook dodge

Щоб все це “богатсво” працювало, додатково в підлогу вмонтували потужну батарею ємністю 100 ампер-годин. Щоб її підживити можна використати сонячну панель чи газовий генератор.

Сам автомобіль за 13 років та 117 тисяч кілометрів пробігу непогано зберігся. Тож особливих проблем при експлуатації не буде. Власник вже награвся зі своїм будинком на колесах і виставив його на продаж за 24 тисячі доларів. (636 000 гривень)

Та якщо, цей кемпер надто тісний для вас, пропонуємо ознайомитись з величезним будинком на колесах, який складається з тягача та трейлера.