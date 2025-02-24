Стиль водіння, який "вбиває" мотор авто: експерт спростував поширену думку

В автосервісі розповіли, що варто знати, щоб подовжити життя двигуна автівки.

Плавний та обережний стиль водіння автомобіля насправді може скоротити термін служби його двигуна, проте є нюанси.

Про це пише видання uamotors.

З посиланням на пояснення власника автосервісу у виданні йдеться про те, що стиль не “агресивний”, а, навпаки, занадто спокійний може скоротити термін служби двигуна.

"Коли ДВЗ працює недостатньо інтенсивно, тиск олії падає, що погіршує мастило. Крім того, низькі навантаження можуть призвести до неефективного згоряння, викликаючи стукіт силового агрегату та пошкодження компонентів", – йдеться у поясненні.

За його словами, двигун поступово втрачає ефективність, що призводить до більшого зносу та можливого капітального ремонту.

Що насправді призводить до капітального ремонту двигуна

Також надлишкові відкладення вуглецю призводять до витрати масла та втрати компресії. Найгірший варіант розвитку подій – вкладиші колінвалу повністю зношуються. У цьому разі має бути капітальний ремонт двигуна.

"З іншого боку, є водії, які тиснуть педаль газу до упору і роблять це щоразу, коли сідають за кермо. В цьому разі підвищується ризик перегріву ДВЗ", – йдеться у матеріалі.

Високі обороти швидше спалюють масло, тож пришвидшують псування частин, що рухаються.

"Поршні, шатуни та клапани піддаються сильним навантаженням, що прискорює їхнє зношення. Проте періодичне збільшення обертів двигуна насправді корисне, якщо це правильно. Кожні 2000 км потрібно здійснювати поїздку протягом години з оборотами двигуна до 4500 об/хв", – йдеться у матеріалі для водіїв.

Нагадаємо, водії часто стикаються з тим, що їхній автомобіль не хоче заводитися. Найчастіше ця проблема виникає взимку, тому що акумулятор "мерзне". В такому разі дехто радить поблимати фарами, щоб "оживити" батарею, але насправді робити так не варто.

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