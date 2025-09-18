Страх за кермом: як впоратися з панікою та відновити спокій

Водій за кермом / © Pixabay

Осінь завжди приносить нові виклики для водіїв — дощ, туман і короткий день змушують нервувати навіть досвідчених автомобілістів.

Інструктор з водіння Шахзад Шейх пояснив, як впоратися з цим станом і повернути впевненість. Про це повідомляє «Твоя машина».

За словами Шейха, поступові поїздки у знайомих районах допомагають впоратися з тривогою.

«Якщо людина після аварії уникає дороги, варто почати з коротких маршрутів у вечірній час. Це дозволяє знову сісти за кермо без різкого стресу», — пояснює тренер.

Таку думку поділяє й київський автоінструктор Іван К., який має 15 років практики. Він додає, що регулярні невеликі виїзди в умовах дощу чи темряви дають водіям шанс «перемогти страх крок за кроком».

Є ще одна дієва техніка — глибоке дихання. За порадою експертів, потрібно зробити кілька повільних вдихів і розслабити плечі. Це знижує серцевий ритм і прибирає нав’язливі думки, які збивають концентрацію.

«Коли людина починає контролювати тіло, зникає відчуття паніки», — каже Шейх.

Фахівці наголошують, що страхи за кермом мають психологічну основу. Якщо їх ігнорувати, вони лише посилюються. А от поступове повернення до дороги і прості вправи допомагають відновити спокій.

Для багатьох українських водіїв такі поради можуть стати підтримкою саме зараз, коли погода швидко змінюється, а темрява накриває дороги вже після роботи. Експерти переконані — впевненість приходить тоді, коли водій дає собі шанс знову відчути кермо у руках.

Нагадаємо, керування автомобілем у темну пору доби є одним з найскладніших випробувань для водія. Але у досвідчених водіїв є щонайменше 10 секретів, які дозволяють їм безпечно керувати авто вночі та уникати ДТП.