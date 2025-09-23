Революція для електрокарів: Mercedes зробив те, у що ніхто не вірив, і ось як це було

Mercedes / © pixabay.com

Однією з головних перешкод на шляху до масового поширення електромобілів залишається побоювання водіїв, що заряд акумулятора закінчиться раніше, ніж вони зможуть знайти зарядну станцію. Згідно з даними опитування, 57% респондентів вважають електрокари непридатними для далеких поїздок. Однак команда інженерів Mercedes-Benz, схоже, знайшла спосіб покласти цьому край.

Про це пише Autoblog.

Наприкінці серпня вони здійснили вражаючий тестовий заїзд прототипу седана EQS. Автомобіль подолав 1205 кілометрів (749 миль) на одному заряді, проїхавши через Європу — від німецького Штутгарта до шведського Мальме. Що ще більш вражаюче, після прибуття бортовий комп’ютер показував залишок ходу ще на 137 кілометрів.

Секрет рекордного заїзду

Феноменальне досягнення стало можливим завдяки експериментальній технології твердотільних акумуляторів, розробленій у співпраці з підрозділом Формули-1 Mercedes-AMG High Performance Powertrains та компанією Factorial Energy. На відміну від традиційних літій-іонних батарей, твердотільні аналоги використовують твердий електроліт, що дозволяє досягти значно вищої щільності енергії.

Ця інноваційна батарея пропонує на 25% більше корисної енергії без збільшення фізичних розмірів. Для керування змінами об’єму під час циклів заряджання та розряджання інженери інтегрували в конструкцію акумулятора пневматичні приводи, які підтримують оптимальний тиск контакту. Система пасивного повітряного охолодження допомагає підтримувати оптимальну температуру.

«Твердотільний акумулятор — це справжній прорив для електричної мобільності. Цим успішним заїздом EQS на далеку дистанцію ми доводимо, що технологія ефективна не лише в лабораторії, а й на дорозі», — заявив технічний директор Mercedes Маркус Шефер.

Коли чекати на прорив?

Попри цей значний прогрес, не варто очікувати появи подібної технології в серійних електромобілях Mercedes найближчим часом. За словами Шефера, мета команди — впровадити такі інновації в серійне виробництво до кінця десятиліття. Однак цей рекорд доводить, що майбутнє електромобілів не обов’язково має залежати лише від розбудови зарядної інфраструктури, адже технологічні інновації можуть змінити правила гри.

Нагадаємо, страх розрядженої батареї посеред дороги є одним із головних психологічних бар’єрів для тих, хто розглядає купівлю електромобіля. Проте експерти запевняють, що сучасні технології роблять цей процес набагато безпечнішим, ніж здається. На відміну від авто з двигуном внутрішнього згоряння, електрокар не зупиниться раптово.

Виробники електромобілів впровадили багатоступеневу систему попереджень, щоб дати водію достатньо часу на реагування. Перші сповіщення з’являються, коли заряд падає до 20-25%. Бортовий комп’ютер виводить повідомлення, змінює колір індикатора та пропонує найближчі зарядні станції. Коли заряд стає критичним (нижче 10%), система починає обмежувати роботу енергоємних, але не критичних для руху систем, наприклад, клімат-контролю.

Перед повною зупинкою автомобіль переходить у так званий «режим черепахи». Система значно обмежує потужність, знижуючи швидкість та динаміку розгону, що дозволяє водієві безпечно з’їхати з дороги. Навіть після зупинки важливі системи, як-от аварійна сигналізація, гальма та гідропідсилювач керма, продовжують працювати від окремої 12-вольтової батареї, що дозволяє позначити своє положення на дорозі.

Якщо електромобіль все ж таки зупинився, єдиний вихід — викликати евакуатор з платформою, оскільки класичне буксирування може пошкодити трансмісію. Важливо заздалегідь попередити диспетчера, що йдеться про електрокар. Хоча повний розряд батареї не є катастрофою, варто уникати таких ситуацій, оскільки вони можуть негативно вплинути на довговічність акумулятора. Повна зупинка електромобіля є контрольованим процесом, розробленим для максимальної безпеки водія.