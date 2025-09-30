ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

Страховка після купівлі авто: чому їзда на старому полісі може дорого коштувати

В Україні автоцивілка «прив’язана» до машини, тож після купівлі вона формально діє. Але юристи попереджають: стара страховка може стати проблемою.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Автострахування

Автострахування

В Україні поліс обов’язкового автоцивільного страхування закріплюється за самим транспортним засобом, а не за його власником. Тож після продажу авто страховка формально залишається чинною. Однак юристи попереджають: це не завжди гарантує новому власнику реальний захист.

Про це повідомило видання «Дорожній адвокат».

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», усі права й обов’язки за полісом переходять до покупця. Договір діє до завершення строку, навіть якщо в ньому зазначені дані попереднього власника.

Втім, закон зобов’язує нового власника протягом 15 днів повідомити страхову компанію про зміну. Необхідно надати свої персональні дані, аби поліс залишався чинним і не виникало проблем під час перевірки чи ДТП. Якщо цього не зробити, довести право на відшкодування може бути складно.

Окремий ризик — право продавця достроково розірвати договір (ст. 15 Закону). У такому разі страхова компанія може скасувати поліс без відома нового власника. Фактично це означатиме, що водій керує авто без страхового покриття.

Наслідки можуть бути серйозними: якщо водія визнають винним у ДТП, а поліс виявиться анульованим, усі витрати доведеться покривати самостійно. Сума компенсації часто перевищує вартість машини. До того ж за відсутність чинного поліса передбачено штраф (ч.1 ст.126 КУпАП).

Юристи радять не ризикувати та одразу після купівлі авто переоформити страховку. Тоді лише новий власник матиме право змінювати умови або розривати договір, а всі дані будуть внесені до бази МТСБУ. Це гарантує законний захист і виключає претензії поліції.

Таким чином, закон дозволяє їздити з ним до закінчення терміну дії, але існує ризик раптового анулювання. Найбезпечніший варіант — переоформити страховку на себе одразу після покупки.

Нагадаємо, багато водіїв в Україні стикаються з проблемою тріщин на лобовому склі. Причини можуть бути різними: від каменю, що відлетів із-під коліс іншого авто, до граду або уламків під час обстрілів. Здавалося б, це дрібниця, однак іноді через неї можна отримати штраф від поліції.

Дата публікації
Кількість переглядів
114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie