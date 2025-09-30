- Дата публікації
Страховка після купівлі авто: чому їзда на старому полісі може дорого коштувати
В Україні автоцивілка «прив’язана» до машини, тож після купівлі вона формально діє. Але юристи попереджають: стара страховка може стати проблемою.
В Україні поліс обов’язкового автоцивільного страхування закріплюється за самим транспортним засобом, а не за його власником. Тож після продажу авто страховка формально залишається чинною. Однак юристи попереджають: це не завжди гарантує новому власнику реальний захист.
Про це повідомило видання «Дорожній адвокат».
Згідно зі ст. 16 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», усі права й обов’язки за полісом переходять до покупця. Договір діє до завершення строку, навіть якщо в ньому зазначені дані попереднього власника.
Втім, закон зобов’язує нового власника протягом 15 днів повідомити страхову компанію про зміну. Необхідно надати свої персональні дані, аби поліс залишався чинним і не виникало проблем під час перевірки чи ДТП. Якщо цього не зробити, довести право на відшкодування може бути складно.
Окремий ризик — право продавця достроково розірвати договір (ст. 15 Закону). У такому разі страхова компанія може скасувати поліс без відома нового власника. Фактично це означатиме, що водій керує авто без страхового покриття.
Наслідки можуть бути серйозними: якщо водія визнають винним у ДТП, а поліс виявиться анульованим, усі витрати доведеться покривати самостійно. Сума компенсації часто перевищує вартість машини. До того ж за відсутність чинного поліса передбачено штраф (ч.1 ст.126 КУпАП).
Юристи радять не ризикувати та одразу після купівлі авто переоформити страховку. Тоді лише новий власник матиме право змінювати умови або розривати договір, а всі дані будуть внесені до бази МТСБУ. Це гарантує законний захист і виключає претензії поліції.
Таким чином, закон дозволяє їздити з ним до закінчення терміну дії, але існує ризик раптового анулювання. Найбезпечніший варіант — переоформити страховку на себе одразу після покупки.
