Створений спеціально для ралі: у Франції відшукали легендарний спорткар 70-х років

Автомобіль став справжньою легендою ралі, тож кожен колекціонер мріє отримати собі такий спорткар.

Машина, яку створили спеціально для ралі. Її дизайнер – Марчелло Гандіні, чоловік який подарував світу BMW 5-series, Maserati, Lamborghini, Ferrari, і ще багато різних автомобілів. Певно ви уже здогадалися, що сьогодні мова піде про легендарну – Lancia Stratos.

Чим цікаве ралійне авто, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Спершу в авто навіть не було дверей - пілот вибирався через лобове скло. Штовхаєш кермо від себе і можна виходити, тягнеш на себе – ти закрився. Але перед стартом на ралі - повернулися до традиційного дизайну.

Двигун авто розроблений на заводі Ferrari. Він має майже 2 з половиною літри і просто нереальні показники, як для 1972 року виробництва – максимальна швидкість цієї машини 230 кілометрів за годину, водночас до першої сотні вона розганяється лише за 6 секунд. Щоб забезпечити якісне зчеплення з дорогою – встановлено дуже широкі колеса. Водночас, це не недопрацювання – саме з такими колесами, вона вперше і зійшла з конвеєра.

Stratos одразу почав збирати нагороди. Кубки світових чемпіонатів 74-го, 75-го та 76-го років - забрала Lancia. Але фінал легенди був так само несподіваним, як і дебют. 1977 року спортивні команди Lancia та Fiat об’єдналися. У Fiat прагнули підняти свою популярність, тож почали виставляти машини свого бренду на змагання. Непереможний Stratos потроху почали забувати. Але вірні фанати цього легендарного автомобіля залишились і сьогодні.

Унікальний автомобіль, який був створений спеціально для ралі

Всього було випущено 492 таких автомобілі, скільки з них дожило до нашого часу – достеменно невідомо. Вартість “дорожньої” версії Lancia Stratos більше 80 тисяч євро. Ціна за спортивні екземпляри – щонайменше втричі більша. Тож, колекціонери найчастіше шукають саме спортивні модифікації Lancia Stratos. Задоволення звісно не з дешевих, але погодьтеся – легенда не може коштувати копійки.