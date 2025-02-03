Створений українцем автомобіль 1937 року продають за пів мільйона доларів

У США на аукціон Mecum виставили вінтажний автобус White 706 1937 року. За нього планують отримати 500 тисяч доларів, що є чималою сумою для подібних транспортних засобів.

Про рідкісну та оригінальну модель розповіли на сайті аукціону, пише "Фокус".

Усього з 1935 по 1939 рік виготовили лише 500 автобусів White 706. Їх створили спеціально для екскурсій найбільшими національними парками США.

З правого боку встановили четверо дверей / Фото: Mecum Auction

Дизайн White 706 розробив у ательє Bender українець граф Олексій Сахновський. Його мати була онукою знаменитого цукрозаводчика Терещенка, а батько – нащадком Миколи Гоголя та Павла Полуботка.

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Після революції 1917 року Олексій Сахновський залишив Київ і спочатку емігрував до Бельгії, а потім – до США, де став автодизайнером.

Олексій Сахновський розробляв дизайн не лише автобусів, але й вантажівок, а також легкових Packard, Cord та Austin. Він був прихильником інноваційного на той час аеродинамічного стилю.

Салон White 706 розрахований на 14 пасажирів / Фото: Mecum Auction

Обтічним дизайном вирізняється і White 706. Крім того, у нього складний дах та одразу четверо дверей з правого боку. Салон розрахований на 14 пасажирів.

Автобус пройшов реставрацію / Фото: Mecum Auction

Автобус White 706 оснащений 5,2-літровою шісткою на 94 к. с. У парі з нею працює 4-ступінчаста механічна КПП. Максимальна швидкість становить 72 км/год.

Під капотом встановлено 94-сильну шістку / Фото: Mecum Auction

Конкретно цей White 706 працював у національному парку Глейшер у штаті Монтана. До речі, кілька автобусів досі там трудяться, але з новими силовими агрегатами. Утім, цей White 706 повністю оригінальний і нещодавно пройшов реставрацію та проїхав лише 400 км після неї.

Нагадаємо, під час атаки на Київщину дрони пошкодили музей ретроавтомобілів.

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