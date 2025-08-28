Створений українцем Bentley став сенсацією аукціону в США: ціна вразила всіх

Bentley Speed Six 1929 року / © Фото з відкритих джерел

На американському аукціоні Gooding Sotheby’s продали ексклюзивний Bentley Speed Six 1929 року. Єдиний у світі екземпляр з індивідуальним кузовом від ательє Saoutchik пішов з молотка за 2 мільйони 150 тисяч доларів.

Про це пише «Автотема».

Хоча загалом Bentley випустив 182 екземпляри моделі Speed Six, лише цей кабріолет отримав авторський кузов від паризького ательє Saoutchik, заснованого нашим співвітчизником Яковом Савчиком (Савчуком). Замовником став американський маклер Вільям Лейб, який володів авто до своєї смерті у 1950 році.

Легендарна модель Bentley Speed Six

Модель Speed Six вважається однією з найуспішніших у довоєнній історії Bentley. Авто оснащувалося 6,5-літровим шестициліндровим бензиновим двигуном потужністю 180 к. с. і могло розганятися до 180 км/год. Цей спорткар двічі перемагав у престижних перегонах «24 години Ле-Мана».

Bentley Speed Six 1929 року / © Фото з відкритих джерел

Проданий на аукціоні Bentley пройшов повну реставрацію близько десяти років тому. Сьогодні він вважається однією з найцінніших пам’яток довоєнного автопрому. Ексклюзивна модифікація отримала відкритий кузов із хромованими елементами, авангардний стиль та салон із дорогим оздобленням — шкірою і сріблом.

Bentley Speed Six 1929 року / © Фото з відкритих джерел

Українець, що підкорив Париж

Яків Савчик, уродженець України, разом із батьками переїхав до Франції у юності. У 1905 році він відкрив власне ательє поблизу Парижа. Його кузови вирізнялися сміливим дизайном та розкішним виконанням. Майстер працював для найпрестижніших брендів світу — Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Hispano-Suiza та Delahaye.

