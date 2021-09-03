Subaru відкличе нові екземпляри популярної моделі: яка причина

Компанія закликала водіїв не сідати за свої авто.

Японський автовиробник Subaru оголосив про відкликання популярної моделі - Impreza .

Про це повідомляє CNET.

Так, за словами компанії, до сервісного центру можуть вирушити 802 екземпляри цих автомобілів. Причиною відкликання є нижня тяга, яка має поганий зварений шов, через який вона може зламатися і призвести до контакту шини з колісною аркою.

У середу (1 вересня, прим.) Subaru заявила, що описаний зварений шов розташований поруч зі з’єднувальним швом між нижнім важелем підвіски і поперечиною і може привести до часткового розділення двох частин. Наразі виробник не знає про аварії чи травми, які б могли бути пов'язані з цією проблемою.

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Бренд планує надати дилерам конкретні номери партії для перевірки кожного з 802 потенційно зачеплених автомобілів, які вибиті на лівому передньому нижньому важелі управління. Уповноважений продавець Subaru повинен буде перевірити деталь на предмет цих номерів, і, якщо вона буде включена в відгук, технічний фахівець замінить деталь безкоштовно.

Subaru закликала власників не їздити на своїх Impreza 2021 року до тих пір, поки не буде проведено цей огляд з конкретною інструкцією. Поки власники чекають відправлених поштою інструкцій, вони може спочатку перевірити, чи входить їхній автомобіль в групу відкликання.

Раніше розповідалося про те, що світовий автовиробник відкликає 25-річні машини в Росії.

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