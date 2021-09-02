Суббренд Hyundai оголосив про повний перехід на електромобілі: коли це станеться

Суббренд Hyundai оголосив про повний перехід на електромобілі: коли це станеться

Він вже готує вісім "зелених" моделей.

Компанія Genesis, яка належить Hyundai Motor, оголосила про повний перехід на електромобілі.

Про це повідомляє Motor1.

Так, від 2025 року, кожна нова модель Genesis буде повністю електричною - батарейною або на паливних елементах. З останніми, очевидно, допоможе материнська група Hyundai, яка експериментує з воднем вже багато років і саме днями збирається поділитися черговими досягненнями і планами в цій області на форумі Hydrogen Wave.

Також у Genesis заявили, що у майбутньому будуть докладати зусилля для розробки чистих електричних технологій, таких як нові системи паливних елементів з більш високою вихідною потужністю і електричні системи, що допоможуть підвищити продуктивність.

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Окрім того, до 2030 року в модельному ряду Genesis буде вже вісім електромобілів. Судячи за єдиним опублікованим тизером, йдеться як про легкові моделі, так і про кросовери, причому всі вони отримають фірмову двоярусну оптику.

Марка розраховує, що до кінця десятиліття зможе щорічно продавати 400 тисяч машин без ДВЗ. Мета на 2035 рік - стати повністю вуглецево-нейтральної компанією, тобто не тільки робити екологічно чисті автомобілі, але і компенсувати всі шкідливі викиди, утворені під час їхнього виробництва.

Зазначимо, що перший серійний електромобіль з'явився у Genesis лише цієї весни. Це седан Electrified G80, побудований на базі паливного G80. Він отримав двомоторний повний привід сукупної віддачею в 370 к.с. і 700 Нм і батарею, заряду якої повинно вистачати приблизно на 427 кілометрів.

Нещодавно Genesis представила свій перший "чистокровний" електромобіль, який не має аналогів з ДВЗ - кросовер GV60, що є технічним аналогом Hyundai Ioniq 5 і KIA EV6.

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