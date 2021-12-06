Суббренд Hyundai випустить флагманський електрокросовер: з'явилися перші зображення

Новинка повинна з'явитися вже на початку 2023 року.

Нещодавно компанія Genesis, презентувала стратегію компанії, згідно з якою всі нові моделі виробника повинні використовувати альтернативні джерела енергії, а в 2030 році автовиробник повністю відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння. Тож, першою повністю електричною моделлю Genesis стала - Electrified G80, після неї з’явився GV60. А ось вже в наступному році, компанія повинна “викотити” новий флагманський кросовер GV90.

Корейська компанія вже займається розробкою нового електричного кросовера, який отримає індекс GV90 про це повідомляє видання KCB.

Як розповідає інсайдер, новинка займе своє місце на ступінь вище GV80 і стане флагманом не тільки електричної лінійки, але і серед позашляховиків марки. Завдяки тому, що виробник буде випускати автомобіль на платформі E-GMP, який лежить в основі таких моделей, як GV60, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 та інших “електричок” корейських брендів, Genesis не тільки зекономить значну суму грошей, так ще й запустити позашляховик у виробництво вже в 2022 році. Перші моделі можна буде придбати на початку 2023 року.

Решта характеристик, на жаль засекречені. Якщо подивитися на тизер, стає зрозуміло, що всіх електричних новинок об’єднує фірмовий дизайн передньої частини та особливо оптики. А ось, як покаже себе новинка на дорозі, ми дізнаємось наступного року.

Нагадаємо, що нещодавно Hyundai показало своє бачення майбутнього електричного позашляховика.