Porsche із рекордним пробігом виставили на аукціон у Великій Британії

Автомобіль за шість років проїхав 333 тисячі кілометрів.

В Великій Британії на приватний аукціон Bonhams виставили на продаж суперкар Porsche 911 Turbo S з рекордним для даної моделі пробігом – 333 тисячі кілометрів. Вже в лютому колекціонери зможуть позмагатися за авто.

Єдиний власник зміг наїздити такий пробіг усього за 6 років. Експерти впевнені, що за нього на аукціоні можна отримати від 60 до 80 тисяч євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Bonhams.

Автомобіль 2016 року випуску. Весь час він обслуговувався на офіційному сервісі Porsche, тож грошей на нього не жаліли. Машина з салону коштувала 160 тисяч євро (приблизно 4 960 000 грн), через свою досить багату комплектацію. 911 Turbo S пофарбовано в рідкісний колір British Racing Green, всередині вас зустріне салон з червоної шкіри вищого ґатунку, та розсувний панорамний дах.

https://www.bonhams.com

Звісно, проїхавши 333 тисячі кілометрів на машині з’явились сліди експлуатації, але вони зовсім не критичні та легко прибираються, тому, загальний стан більш ніж добрий.

Здається, що цінник за автомобіль з таким пробігом досить великий, але якщо врахувати, що машина була у одного власника, вона не фарбована та постійно обслуговувалася у офіційного дилера по регламенту, то перейматись там немає за що. Також, важливо пам’ятати про автомобільну кризу, автомобілі значно подорожчали, а щоб придбати нове авто треба чекати щонайменше 6 місяців.

Нагадаємо, що у США відшукали Volvo, яка має пробіг у 1,6 млн кілометрів.