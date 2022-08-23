Suzuki презентувала компактний хетчбек за 5 тисяч доларів: фото

Презентація одного з найдешевших автомобілів у світі відбулася в Індії, де збирали два попередні покоління моделі.

Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

Хетчбек зберігає досить простий і стриманий дизайн, хіба що решітка радіатора стала ширшою, а капот – вищим. У його основі лежить сучасніша платформа Heartect від більшого Suzuki Celerio.

Зі зміною поколінь автомобіль додав у габаритах і тепер досягає 3 530 мм (+85 мм) у довжину, 1 490 мм завширшки та 1 520 мм (+45 мм) у висоту. Розмір колісної бази - 2 380 мм (+20 мм).

Фото: Global Suzuki

Салон Suzuki Alto залишається досить простим, хоча панель приладів тепер цифрова, а більш дорогі версії Alto K10 стандартно укомплектовані кондиціонером, 7,0-дюймовою мультимедійною системою, аудіокомплексом із чотирма динаміками, ABS та двома подушками безпеки. Об'єм багажника зріс майже вдвічі - до 214 л. Комплектація включає кондиціонер, парктронік та аудіосистему з керуванням на кермі.

Фото: Global Suzuki

Suzuki Alto 2022 зберіг 1,0-літровий 67-сильний двигун попередника, але його доповнили системою глушіння в разі зупинок start/stop. Це знизило середню витрату пального до 4,0 л/100 км. На вибір запропоновані 5-ступінчаста механічна та роботизована КПП. Автомобіль дуже маневрений – діаметр його розвороту складає всього 9 м.

Для зниження собівартості новий Suzuki Alto випускатимуть в Індії, і саме в цій країні він з'явиться першим. Від 2023 року розпочнеться експорт моделі до інших країн. Щодо ціни, то вона становить 4 995 доларів.

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