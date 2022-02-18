Suzuki та Toyota готують шість дешевих електрокарів, які повинні стати глобальними: що відомо

Наразі відомо лише про три ринки продажу.
Компанії Suzuki та Toyota збираються розробити шість бюджетних електромобілів.
Про це повідомляє Autocar.
Зазначається, що одним із них стане позашляховик під умовною назвою YY8, який японські марки планують представити ближче до 2025 року – причому кожна готує версію під власним шильдиком. Для нього, як і для решти п'яти новинок, основою стане платформа-скейтборд 40L, що масштабується.
До лінійки з шести електромобілів, які будуть продавати в усьому світу, увійдуть великий та середньорозмірний позашляховики, середньорозмірні кросовер та мінівен, а також седан та якийсь автомобіль компакт-класу. Об'єднає їх платформа 40L, призначена для "батарейних" машин різних розмірів: за даними Autocar, на такому "візку" вже базуються електромобілі-близнюки Toyota bZ4X і Subaru Solterra, проте в рекламних цілях вона називається по-різному - e-TNGA і eSGP.
Сама платформа є універсальною: її модульна структура дасть можливість випустити цілу лінійку невеликих машин, які продаватимуться в Індії, Японії, а також у Європі.
Раніше повідомлялося про те, що новий електрокросовер від Toyota-Suzuki отримає мінімум дві модифікації, одна з яких буде монопривідною (з одним електродвигуном потужністю 138 к.с. та батареєю на 48 кВт/год), а друга версія отримає повний привід із двома електричними двигунами із загальною віддачею у 170 "коней".