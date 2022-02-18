Suzuki та Toyota готують шість дешевих електрокарів, які повинні стати глобальними: що відомо

Suzuki та Toyota готують шість дешевих електрокарів, які повинні стати глобальними: що відомо

Наразі відомо лише про три ринки продажу.

Компанії Suzuki та Toyota збираються розробити шість бюджетних електромобілів .

Про це повідомляє Autocar.

Зазначається, що одним із них стане позашляховик під умовною назвою YY8, який японські марки планують представити ближче до 2025 року – причому кожна готує версію під власним шильдиком. Для нього, як і для решти п'яти новинок, основою стане платформа-скейтборд 40L, що масштабується.

До лінійки з шести електромобілів, які будуть продавати в усьому світу, увійдуть великий та середньорозмірний позашляховики, середньорозмірні кросовер та мінівен, а також седан та якийсь автомобіль компакт-класу. Об'єднає їх платформа 40L, призначена для "батарейних" машин різних розмірів: за даними Autocar, на такому "візку" вже базуються електромобілі-близнюки Toyota bZ4X і Subaru Solterra, проте в рекламних цілях вона називається по-різному - e-TNGA і eSGP.

autocarindia.com

Сама платформа є універсальною: її модульна структура дасть можливість випустити цілу лінійку невеликих машин, які продаватимуться в Індії, Японії, а також у Європі.

Раніше повідомлялося про те, що новий електрокросовер від Toyota-Suzuki отримає мінімум дві модифікації, одна з яких буде монопривідною (з одним електродвигуном потужністю 138 к.с. та батареєю на 48 кВт/год), а друга версія отримає повний привід із двома електричними двигунами із загальною віддачею у 170 "коней".