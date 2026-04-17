Suzuki Vitara: найкращий кросовер за свої гроші Тест-драйв

Чи не занадто смілива заява: найкращий кросовер? Ні, адже це Suzuki Vitara — справжній феномен українського ринку! Вже понад десять років вона впевнено лідирує у продажах сегмента B-SUV. А ще — за ступенем задоволення своїх власників. Так, володарі цієї моделі просто в захваті від неї! І від того, як вигідно вклали гроші, бо ціни на вторинці стабільно високі.

Як взагалі Suzuki Vitara це вдається? Стільки років поспіль залишатися популярною, уникаючи при цьому кардинальних змін зовні та в конструкції? Щоб якнайкраще відповісти на це питання, ми зняли невеличке відео.

Подивіться — і про все дізнаєтесь. А далі пропонуємо скорочену версію відеотеста, де розкажемо про головні принади Suzuki Vitara 2025 модельного року.

Перше: цікаві мотори

Їх у біографії Suzuki Vitara взагалі-то було чимало, але наразі під капотом кросовера найкращий із них.

Це бензиновий агрегат 1,4 л BoosterJet K14C — найпотужніший з усієї лінійки автомобільних моторів, які Suzuki коли-небудь розробляла власноруч: 140 к.с. Турбонагнітач з охолодженням нагнітає стиснене повітря в циліндри і дає змогу двигуну розвивати максимальний обертальний момент 220 Нм у широкому діапазоні, 1500-4000 об/хв. Регулятор тиску наддуву значно прискорює відгук і знижує витрати бензину. Система прямого впорскування оптимізує контроль кількості, часу та тиску нагнітання пального. Тому маємо розгін до сотні за 9,5-10,2 секунди (в залежності від типу привода) та споживання всього 7,7-8,6 л/100 км у місті!

Друге: доступність

Коли все навколо дорожчає, унікальна Vitara, навпаки, пропонує нову доступну стартову комплектацію GL: від 985 000 грн з 6-ступеневою механікою.

Комплектація зовсім не бідна. В ній уже передбачена мультимедійна система з 7-дюймовим дисплеєм, Apple CarPlay та Android Auto. Є також кондиціонер, усі необхідні системи безпеки, підігрів передніх сидінь, навіть камера заднього виду!

Третє: трансмісія на будь-який смак

На додачу до названих особливостей стартової комплектації вона передбачає не лише 6-ступеневу механіку, але й добре відомий 6-ступеневий автомат.

Уже сам вибір з двох трансмісій у найдоступнішій комплектації унікальне явище на ринку. І навіть з автоматом Suzuki Vitara в оснащенні GL буде коштувати менше мільйона — від 997 000 грн.

Хоча відчувається цей дует як значно дорожчий. Таку гармонію між мотором та автоматом треба ще пошукати. Немає драматичних пауз у перемиканнях, немає жуйки під педаллю газу. Натиснув — поїхав!

Але повернімося до оснащення. Наступна комплектація GL+ додає круїз- та клімат-контроль, шкіряне оздоблення керма, центральний підлокітник. А головне — можливість обирати не лише між механікою та автоматом (від 1 034 000 грн), але й між переднім та повним приводом ALLGRIP. Повноприводний кросовер Suzuki Vitara GL+ 4WD 6МТ коштує від 1 095 900 грн. Таке різноманіття, знову ж таки, пропонує лише Suzuki Vitara.

Четверте: повний привод

Так, цей ALLGRIP справді чудовий вибір. Пропонується в середній комплектації GL+ на вибір і в топовій GLX — ультимативно. Система повного привода Suzuki Vitara побудована на базі простої й перевіреної часом конструкції, в основі якої лежить електромагнітна муфта з електронним керуванням. Це дозволяє ALLGRIP враховувати не тільки тип покриття, але й режим їзди, який водій може обрати за допомогою перемикача на центральній консолі.

Наприклад, у режимах SPORT та SNOW при старті на ковзкій поверхні ALLGRIP не буде чекати вказівки від системи стабілізації ESP, а одразу перекине обертальний момент на задні колеса, запобігаючи можливому прослизанню передніх коліс.

Тобто повний привод Suzuki Vitara — це не лише про можливість сміливо з’їхати з асфальту, але й про безпеку.

П’яте: безпека

Безпека притаманна всім Suzuki Vitara. В оснащенні GL усі ті системи безпеки, що й у старших комплектаціях. Немає хіба що Hill Descent Control і обмежувача швидкості, але вони з’являються разом із повним приводом уже в GL+. Топова GLX додає передні та задні датчики паркування.

Хоча, враховуючи чудову оглядовість з місця водія і легкість, з якою сприймаються габарити Vitara, навряд чи варто зациклюватися на цих датчиках. Тим паче що камера заднього виду — пам’ятаєте? — вже у стартовій GL.

У топовому оснащенні GLX додаються рейлінги на даху, електропривод складання дзеркал та покажчик поворотів у них. У салоні — більше шкіри, хоча й штучної, плюс замша. Ще тут 9-дюймовий дисплей і два додаткові твітери. Ну і, нарешті, світлодіодні фари Full LED.

А головне, що всі основні агрегати Suzuki Vitara — повний привод, мотор, автомат, підвіска — без проблем працюють уже багато років. Тобто конструкція кросовера довела свою надійність — вона дійсно перевірена часом. А час, як відомо, найсуворіший суддя. І не лише щодо практики, але й щодо дизайну.

Suzuki Vitara була яскравою зіркою, коли тільки з’явилася на ринку, і сяє понині, адже модель виглядає як свіжа й актуальна. Водночас оновлену Vitara не переплутаєш з попередницею: бачите, тут новий передній бампер і радіаторна решітка.

Vitara буде гарним сімейним авто завдяки доволі просторому салону та немаленькому багажнику. А ще її часто обирають і як другий автомобіль у сім’ї завдяки компактному розміру, достатньому кліренсу та гарній оглядовості, що значно полегшує переміщення і паркування в місті. До того ж майже немає конкурентів, які б могли запропонувати в цьому класі автомобілів не тільки передній, а й повний привод.

Тепер ви достеменно знаєте, за що люди люблять Suzuki Vitara і за що — цілком можливо — полюбите її і ви. Адже Suzuki Vitara — завжди розумний вибір. Навіть якщо обираєш цю модель серцем, а не розумом, то дуже скоро маєш змогу пересвідчитися, яке в тебе розумне серце.

