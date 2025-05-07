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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Світлофор показує червоний плюс: що означає цей сигнал

Новий сигнал світлофора допомагає зменшити затори й уникати аварій.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дорожній знак "Грецький хрест"

Дорожній знак «Грецький хрест» / © autotheme.info

В Україні водії звикли до додаткових стрілок на світлофорах. Вони регулюють повороти та дозволяють рух у конкретному напрямку навіть тоді, коли основне світло — червоне. І хоча загалом система зрозуміла, іноді водії можуть помилково трактувати такі сигнали, особливо в незвичних ситуаціях або за умови зміни розмітки.

Про це пише Автотема.

Втім, за кордоном, зокрема в країнах Європи, можна зустріти ще більш незвичні світлові сигнали. Наприклад, червоний плюс «грецький хрест» у Франції чи Німеччині. Він викликає подив у тих, хто звик до класичної триколірної системи. І хоча це теж частина логіки дорожнього руху, важливо завчасно ознайомлюватися з подібними особливостями під час подорожей.

Червоний плюс — чому він не означає зупинку

Звичні кольори світлофора всім добре відомі, але за кордоном є й інші сигнали. Наприклад, «грецький хрест» — червоний плюс, що з’являється в окремих секціях світлофора у Франції. Його значення легко неправильно витлумачити.

Для кого цей сигнал

Сигнал призначений виключно для водіїв, які повертають ліворуч. Якщо червоний плюс світиться — це означає, що зустрічний рух заблоковано червоним світлом. Водій може повертати ліворуч без ризику зіткнення.

Коли ж сигнал вимкнено — зустрічні авто можуть рухатися, тож поворот треба виконувати обережно.

Навіщо це потрібно

У містах із насиченим трафіком це дозволяє зменшити затори, зробити повороти швидшими й безпечнішими. Такі світлофори допомагають зберігати ритм руху та краще регулювати транспортні потоки на складних перехрестях.

Для українських водіїв червоний плюс може мати вигляд загрозливий, однак у країнах, де він використовується, цей сигнал має практичну й безпечну функцію. Він не замінює класичні кольори світлофора, а лише додає точну інформацію для складних дорожніх ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на дорогах з’явився новий знак із двома камерами D-51a.

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