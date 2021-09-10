Світова автоіндустрія може позбутися дверних ручок та сенсорних екранів в машинах: причина

А з розвитком технології розпізнавання облич взагалі не доведеться торкатися поверхонь авто.

Керівник відділу дизайну Renault Group Лоренс ван ден Акер вважає, що ручки дверей та сенсорні екрани в автомобілях під загрозою зникнення через пандемію коронавіруса.

Про це повідомляє сайт Autocar.

Акер завжди звертав увагу на світові тенденції і навіть перед появою COVID-19 відзначав зростаючу обізнаність водіїв про рівень гігієни в їхніх автомобілях.

"Я ненавиджу це говорити, але крім вашого туалету, мобільний телефон, мабуть, найнегігієнічніша річ, якою ви володієте – і ручки дверей у вашому автомобілі, сенсорний екран тощо майже такі самі", – сказав дизайнер.

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До пандемії це призвело до того, що все більша кількість автомобілів отримала вдосконалені системи фільтрації повітря та іонізатори. Зокрема, преміальні марки почали пропонувати вимірювання якості повітря, особливо на електромобілях.

Але тепер ван ден Акер вважає, що ця тенденція буде зростати – до того моменту, коли двері будуть відкриватися і закриватися автоматично, або коли ви будете наближатися до автомобіля, чи коли сідаєте в нього або натискаєте на педаль гальма. Остання функція вже є у новому електричному Mercedes-Benz EQS.

Дизайнер очікує, що самоочисні поверхні та антибактеріальні матеріали почнуть використовувати все частіше.

У довгостроковій перспективі Акер вважає, що сенсорні екрани також будуть піддаватися ретельному контролю. Натомість їх замінять технології розпізнавання голосу, які вже сильно розвиваються, і у підсумку не буде необхідності щось натискати на дисплеях. Вони лишаться потрібні хіба що для навігації.

Також, на думку дизайнера, з розвитком технології розпізнавання облич буде усунена будь-яка потреба фізично торкатися поверхонь. Він очікуєть, що у цьому особливо успішними стануть китайці.

Раніше повідомлялося, що Renault випустить бюджетний електричний хетчбек.

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