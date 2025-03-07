Підвищення цін на автомобілі: світові виробники зробили заяву через мита Трампа

Торгова група, яка представляє майже всіх великих автовиробників, попередила, що нові 25% мита на імпорт з Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ці тарифи щодо Канади та Мексики вплинуть на всіх автовиробників", — сказав очільник Альянсу автомобільних інновацій, що представляє всіх великих автовиробників у США, крім Tesla, Джон Боццелла.

Лідери ринку також заявляли, що нові мита можуть зруйнувати інтегрований виробничий ланцюг у Північній Америці, який існує понад 25 років.

"Більшість прогнозує, що ціни на деякі моделі зростуть до 25%, а негативний вплив на вартість і доступність автомобілів буде відчутний майже відразу", — додав Боццелла.

Він наголосив, що неможливо миттєво перенести виробництво та постачальницький ланцюг.

"Саме в цьому проблема: автомобільні мита можуть підвищити витрати для споживачів ще до того, як робочі місця повернуться в країну", — сказав Боццелла.

Компанія Stellantis повідомила дилерам у вівторок, що продовжує переговори з адміністрацією Трампа щодо мит, які створять додаткове фінансове навантаження для клієнтів.

"Через високу інтеграцію галузі в Північній Америці ці мита поставлять марки Chrysler, Dodge, Jeep і Ram у невигідне становище порівняно з корейськими, японськими та європейськими виробниками", — зазначено в листі Stellantis, на який посилається Reuters.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо про падіння до тримісячного мінімуму долара. Це відбулося через тарифні війни американського президента Дональда Трампа.