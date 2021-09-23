Світовий автовиробник не хоче оснащувати свої електрокари величезним запасом ходу

Натомість він планує розвивати мережу зарядних станцій.

BMW вважають, що їхнім електричним автомобілям не потрібно мати багато запасу ходу.

Про це заявив керівник проєкту BMW i4 2022 року Девід Ферруфіно виданню WhichCar.

"Тисяча кілометрів запасу ходу не є ціллю для наших повністю електричних автомобілів", - сказав Ферруфіно.

Він додав, що максимальний пробіг залежить від сегменту, в якому пропонується автомобіль. Наприклад, міський електромобіль BMW i3 не потребує 600 км пробігу, але цей показник є "дуже зручним рішенням для клієнта" i4.

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Варто відзначити, що BMW має достатню кількість акумуляторів, з якими автомобілі можуть проїхати 590 км за WLTP і до 483 км за EPA.

Позиція Ферруфіно полягає в тому, що BMW також інвестує у вдосконалення своєї мережі зарядки, щоб довгі подорожі були можливими навіть на автомобілях, які не мають найбільшого діапазону.

"Ми не лише досягли прогресу в технології акумуляторів, ми також маємо мережу загальнодоступних зарядних пристроїв, яка стрімко зростає. Подорож Європою з Норвегії до Італії – це приємний досвід, коли ти робиш це на електричному автомобілі", - зазначив керівник.

Також він підкреслив, що і швидкість зарядки має прогресувати. Стверджується, що i4 може заряджатися від 10 до 80 відсотків за 31 хвилину за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму на 200 кВт.

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