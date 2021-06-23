Світовий автовиробник офіційно ухвалив рішення відмовитися від автомобілів з ДВЗ

Перехід на електромобілі відбудеться в 2026 році.

Німецька компанія Audi, що входить до групи Volkswagen, офіційно заявила про те, що відмовиться від випуску автомобілів із ДВЗ .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що починаючи з 2026 року всі нові моделі Audi будуть електромобілями, заявив глава компанії Маркус Дюзманн на кліматичній конференції в Берліні. Очікується, що до 2025 року лінійка Audi вже налічуватиме понад 20 моделей електромобілів.

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Так, останнім автомобілем із традиційним типом двигуна стане наступне покоління повнорозмірного кросовера Audi Q8, яке представлять в 2026 році.

Після цієї дати якийсь час німці продовжать продавати ДВЗ-моделі, але наступного покоління у них вже не буде, і після закінчення життєвого циклу ці автомобілі поступово підуть з ринку. Від самого компактного Audi A1 німці, швидше за все, відмовляться повністю, так як в рамках концерну VAG у неї занадто багато більш вдалих конкурентів в особі моделей VW Polo, Seat Ibiza і Skoda Fabia.

У той же час лінійки седанів A3, A4, A5 і A6 залишаться в портфоліо автовиробника, але будуть переведені на електричну платформу під час планового оновлення до наступного покоління.

На електричний привід також будуть переведені всі кросовери Audi серії Q. Власне кажучи, цей процес вже почався - досить згадати моделі Audi e-tron/Audi e-tron Sportback і Audi Q4 e-tron/Q4 Sportback e-tron, а також готується до виходу на світові ринки у 2022 році Audi Q6 e-tron / Q6 Sportback e-tron.

Markus Duesmann, CEO of AUDI AG, today: “With this roadmap, we are creating the clarity necessary to make a decisive transition to the electric age. We’re sending the signal that #Audi is ready.” >> https://t.co/4GFex0zq2D

#ClimateAction #eMobility #ElectricHasGoneAudi pic.twitter.com/pkNBLd1pIn — Audi (@AudiOfficial) June 22, 2021

Раніше про відмову від ДВЗ оголосила компанія Volvo.

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