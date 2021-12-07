Світовий автовиробник оголосив про повну відмову від авто з ДВЗ у Європі

Світовий автовиробник оголосив про повну відмову від авто з ДВЗ у Європі

Це станеться в 2030 році.

Відовий французький автовиробник Peugeot оголосив про те, що від 2023 року він стає повністю електричним брендом.

Про це повідомляє AutomotiveNewsEurope.

Зазначається, що в інших країнах, де є Peugeot і які поки не готові до масового поширення електрокарів, як і раніше можна буде купити машину з мотором на бензині.

У Peugeot підкреслюють, що для міжнародних ринків французька компанія продовжить випуск нових моделей з двигунами внутрішнього займання протягом наступного десятиліття. Однак кожна нова модель бренду для Європи буде повністю електричною з 2030 року.

“Оскільки ми переходимо на нові платформи STLA Small, Medium, Large, до 2030 року в Європі всі наші моделі будуть електричними. Але ми все ще підтримуємо пропозиції на двигуни внутрішнього займання для своїх міжнародних клієнтів”, – сказала голова французької марки Лінда Джексон.

Раніше за всіх свою модельну лінійку електрифікує DS: у преміум-бренду Citroen не залишиться машин зі звичайними двигунами вже до 2026 року. Слідом, 2027-го, від автомобілів на бензині відмовиться Alfa Romeo, а ще через рік, 2028-го, до них приєднається Opel.

Що ж до Peugeot, то поки що в легковій гамі марки всього два електрокари: це "зелені" версії моделей 208 і 2008. На 2023 рік запланована прем'єра третього батарейного автомобіля — хетчбека 308.