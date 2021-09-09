Світовий автовиробник почав відмовлятися від механічної коробки передач

Перевага буде надана "механіці".

Компанія Hyundai почала потроху відмовлятися від механічної коробки передач у своїх автомобілях.

Про це повідомляє Motor1.

Як стало відомо, новий невеликий седан Accent буде доступний виключно з безступінчатою трансмісією. У свою чергу це означає, що вартість авто зросте на понад тисячі доларів. Таким чином, без механічної трансмісії базова комплектація Accent SE буде коштувати від 17 670 доларів.

Незважаючи на зростання цін, Accent залишиться найбільш доступною моделлю Hyundai в США. Приблизно два роки тому седан отримав 1,6-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 120 кінських сил і 153 Нм крутного моменту. Наразі це єдина доступна трансмісія для моделі.

Варто зазначити, що Accent наразі доступний тільки як седан в Сполучених Штатах, оскільки виробництво хетчбека було припинено після 2018 модельного року. Тим часом, в Канаді повністю відмовилися від моделі Accent після 2020 модельного року, залишивши Elantra як базовий седан.

Єдина доступна трансмісія для Accent 2022, Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT), – це власна безступінчата коробка Hyundai. Замість ременя в коробці використовується ланцюг. Коли він був запущений в 2019 році, варіатор замінив попередню шестиступінчасту автоматичну коробку передач моделі.

Раніше розповідалося про те, що від механічної коробки передач назавжди відмовиться й Volkswagen.

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