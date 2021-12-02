Світовий автовиробник припиняє розробку нових моделей до 2025 року - ЗМІ

Справи в Європі у нього останнім часом йдеуть не дуже.

Британський автовиробник Jaguar збирається припинити розробку нових моделей машин до 2025 року.

Про це повідомляє Le Monde.

Уся річ в тому, що останні кілька років справи у Jaguar на європейському ринку йдуть не дуже: від 2019 року продаж знижується, причому в "коронавірусному" 2020 році марка просіла на 36,8 відсотка, а за підсумками трьох кварталів 2021 року пішла в мінус на 11,1 відсотки.

Зазначається, що на таку тривалу паузу у виробництві Jaguar може піти, аби повністю зосередитися на електрокарах, створивши конкуренцію Aston Martin та Bentley. За словами генерального директора JLR Тьєррі Боллоре сегмент SUV віддадуть компанії Land Rover, тоді як Jaguar зосередиться на електромобілях люксового класу, які матимуть нову платформу. Її збираються замовити у стороннього виробника, а перемовини щодо цього вже ведуться.

Стратегія передбачає відмову від усіх нинішніх моделей Jaguar: після завершення стандартного виробничого циклу їх відправлять у відставку без прямих наступників, а нові автомобілі розроблять із чистого листа. Саме для цього, уточнює Le Monde, британській компанії і знадобилася пауза. Більш того, автовиробник поступово знижуватиме обсяги виробництва, внаслідок чого до 2026 року потужності Jaguar скоротяться на чверть.

На початковому етапі нова повністю електрична лінійка буде складатися з двох кросоверів і дводверного купе. Найдешевший із запропонованих електромобілів коштуватиме близько 100 тисяч фунтів стерлінгів (133 тисячі доларів).

Від деяких перспективних проєктів Jaguar вже відмовився: раніше стало відомо, що компанія згорнула розробку 7-місного J-Pace, а також флагманського ліфтбека XJ.