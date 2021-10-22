Світовий автовиробник проведе серйозну відкличну кампанію двох моделей автомобілів

Йдеться про екземпляри, виготовлені від 2001 до 2007 роки.

Компанія Volvo ухвалила рішення провести серйозну відкличну кампанію автомобілів.

Про це повідомляє Autoblog.

Зазначається, що шведський автовиробник відкличе дві моделі, які виготовлені від 2001 до 2007 роки. Йдеться про V70 і XC70 .

Як зазначається, на моделях Volvo V70 і XC70 вищевказаних років випуску можливе некоректне спрацьовування подушки безпеки в разі ДТП. У певних випадках (в основному, при використанні у регіонах з вологим кліматом) окремі елементи можуть почати розкладатися. У разі спрацьовування піропатрона можливий їхній розрив з поширенням металевих осколків.

Відомо, що така несправність стала причиною як мінімум одного смертельного випадку.

Volvo безкоштовно замінить подушку безпеки з боку водія у постраждалих транспортних засобах. Власники транспортних засобів, які постраждали, повинні розраховувати на отримання повідомлення поштою після 14 грудня 2021 року.

Раніше Volvo оголосила про відкличну кампанію понад 460 тисяч автомобілів через несправність подушки безпеки.

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