Світовий автовиробник відкличе 50 тисяч кросоверів двох моделей: названо причину

Їхній ремонт обійдеться власникам цих автомобілів безкоштовно.

Німецька компанія Volkswagen ухвалила рішення відкликати 50 тисяч кросоверів Atlas та Atlas Cross Sport .

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, що подібне рішення виробника пов'язано з несправністю системи кондиціювання, яка, зі свого боку, може призвести до виходу з ладу блоку управління подушками безпеки. Через це "ейрбегі" у SUV можуть спрацювати будь-якої миті. Розслідування, проведене автовиробником, показало, що в системі кондиціонування позашляховиків є бракована зливна трубка для конденсату. Вона може протікати на модуль управління подушками безпеки та призвести до спрацьовування в будь-який момент.

Volkswagen повідомляє, що в разі несправності на панелі приладів повинна загорітися сигнальна лампа вимкненої подушки безпеки. Розслідування проблеми почалося після того, як у липні на одному з Volkswagen Atlas спрацювали фронтальні подушки безпеки у спокійному русі містом.

У відкликанні беруть участь моделі Atlas Cross Sport, які були випущені в період від 20 травня 2020 року до 18 грудня 2020 року в кількості 18 980 екземплярів. Також відкликання стосується 35 449 автомобілів Atlas, побудованих у період від 21 травня 2020 року до 4 березня 2021 року.

У межах відкликання компанії Volkswagen планує провести огляд кросоверів та замінити у разі потреби зливні трубки та блок управління подушками безпеки.

Раніше розповідалося про те, що Volkswagen відкликав понад 150 тисяч автомобілів Audi.