Світовий автовиробник відкличе 50 тисяч кросоверів двох моделей: названо причину

Їхній ремонт обійдеться власникам цих автомобілів безкоштовно.
Німецька компанія Volkswagen ухвалила рішення відкликати 50 тисяч кросоверів Atlas та Atlas Cross Sport.
Про це повідомляє Carscoops.
Зазначається, що подібне рішення виробника пов'язано з несправністю системи кондиціювання, яка, зі свого боку, може призвести до виходу з ладу блоку управління подушками безпеки. Через це "ейрбегі" у SUV можуть спрацювати будь-якої миті. Розслідування, проведене автовиробником, показало, що в системі кондиціонування позашляховиків є бракована зливна трубка для конденсату. Вона може протікати на модуль управління подушками безпеки та призвести до спрацьовування в будь-який момент.
Volkswagen повідомляє, що в разі несправності на панелі приладів повинна загорітися сигнальна лампа вимкненої подушки безпеки. Розслідування проблеми почалося після того, як у липні на одному з Volkswagen Atlas спрацювали фронтальні подушки безпеки у спокійному русі містом.
У відкликанні беруть участь моделі Atlas Cross Sport, які були випущені в період від 20 травня 2020 року до 18 грудня 2020 року в кількості 18 980 екземплярів. Також відкликання стосується 35 449 автомобілів Atlas, побудованих у період від 21 травня 2020 року до 4 березня 2021 року.
У межах відкликання компанії Volkswagen планує провести огляд кросоверів та замінити у разі потреби зливні трубки та блок управління подушками безпеки.
Раніше розповідалося про те, що Volkswagen відкликав понад 150 тисяч автомобілів Audi.