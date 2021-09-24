Світовий автовиробник відмовився від натуральної шкіри в усіх нових електромобілях

Першою такою моделлю стане кросовер.

Компанія Volvo ухвалила рішення відмовитися від натурального шкіряного салону в усіх нових електромобілях.

Про це повідомляє пресслужба шведського автовироника.

Зазначається, що першою такою моделлю буде електрокросовер C40 Recharge. Окрім того, найближчими роками Volvo Cars випустить на ринок абсолютно нове сімейство чисто електричних автомобілів. До 2030 року він має на меті пропонувати лише повністю електричні автомобілі - усі без шкіри.

"В рамках своїх амбіцій повністю позбутися від шкіри, Volvo Cars активно працює над пошуком високоякісних та стійких джерел для багатьох матеріалів, які зараз використовуються у широкій автомобільній промисловості", - йдеться в повідомленні.

До 2025 року компанія прагне, щоб 25% матеріалу в нових автомобілях Volvo складався з переробленого та біологічного вмісту. У рамках своїх планів дій щодо клімату Volvo також прагне до всіх своїх безпосередніх постачальників, включаючи постачальників матеріалів, використовувати 100% відновлювану енергію до 2025 року.

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Так, замість шкіряних варіантів салону, Volvo Cars запропонує своїм клієнтам альтернативи, такі як високоякісні екологічно чисті матеріали, виготовлені з біологічної та переробленої сировини. Наприклад, Nordico, новий матеріал інтер’єру, створений компанією Volvo Cars, складатиметься з текстилю, виготовленого з переробленого матеріалу, такого як ПЕТ-пляшки, біологічно чистих матеріалів із стійких лісів у Швеції та Фінляндії, та пробок, перероблених з виноробної промисловості.

Volvo також прагне зменшити використання залишкових продуктів тваринництва, які зазвичай використовуються у виробництві пластмаси, гуми, мастильних матеріалів та клеїв, або як частина матеріалу, або як технологічна хімічна речовина у виробництві чи обробці матеріалу.

"Бути прогресивним виробником автомобілів означає, що ми повинні вирішувати всі питання сталого розвитку, а не тільки викиди CO2. Позбавлення шкіри у наших чисто електричних автомобілів - це хороший наступний крок до вирішення цієї проблеми", - наголосив директор із глобального розвитку Volvo Стюард Темплар.

Раніше розповідалося про те, що Volvo відкличе низку нещодавно випущених моделей.

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