Світовий автовиробник завершує випуск одразу трьох моделей

Йдеться про два седани та мінівен.

Компанія Honda ухвалила рішення припинити виробництво моделей Clarity, Legend та Odyssey .

Про це повідомляє NikkeiAsia.

Так, японський автовиробник відмовиться від цих моделей через низький попит. Зазначається, що до березня 2022 року, тобто до кінця нинішнього фінансового року, їхнє виробництво в японському місті Сайама буде завершено, а сам завод закриють. Японська марка вже розіслала відповідне попередження постачальникам комплектувальних.

Седан Honda Legend актуального покоління випускається від 2014 року. Навесні цього року дебютував гібрид Legend Hybrid EX з комплексом систем безпеки, в який увійшла функція Traffic Jam Pilot – автопілот третього рівня, офіційно схвалений японським урядом. Тоді ж повідомлялося, що Legend Hybrid EX випустять обмеженою серією з 100 екземплярів, які можна буде взяти виключно в лізинг. З відходом з ринку Legend автопілот продовжить існування і буде впроваджений на інші моделі марки.

Honda Legend / MotorGlobe

Що стосується седана Clarity, то він вперше був представлений в 2015 році і випускався в трьох модифікаціях: з гібридною, електричною та водневою силовими установками. Виробництво батарейної версії завершилося в минулому році, а водневий варіант досі можна придбати, але тільки в лізинг. Протягом року Honda відмовиться і від випуску гібрида.

Мінівен Honda Odyssey виробляють з 2013 року і він уже пережив два оновлення. Втім, модель не витримує конкуренції і Honda прийняла рішення піти з цього сегменту.

Associated Press

Раніше розповідалося про те, що Honda в 2022 році повністю припинить поставки до Росії своїх автомобілів.

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