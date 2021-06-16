Світовий автовиробник завершує випуск одразу трьох моделей

Йдеться про два седани та мінівен.
Компанія Honda ухвалила рішення припинити виробництво моделей Clarity, Legend та Odyssey.
Про це повідомляє NikkeiAsia.
Так, японський автовиробник відмовиться від цих моделей через низький попит. Зазначається, що до березня 2022 року, тобто до кінця нинішнього фінансового року, їхнє виробництво в японському місті Сайама буде завершено, а сам завод закриють. Японська марка вже розіслала відповідне попередження постачальникам комплектувальних.
Седан Honda Legend актуального покоління випускається від 2014 року. Навесні цього року дебютував гібрид Legend Hybrid EX з комплексом систем безпеки, в який увійшла функція Traffic Jam Pilot – автопілот третього рівня, офіційно схвалений японським урядом. Тоді ж повідомлялося, що Legend Hybrid EX випустять обмеженою серією з 100 екземплярів, які можна буде взяти виключно в лізинг. З відходом з ринку Legend автопілот продовжить існування і буде впроваджений на інші моделі марки.
Що стосується седана Clarity, то він вперше був представлений в 2015 році і випускався в трьох модифікаціях: з гібридною, електричною та водневою силовими установками. Виробництво батарейної версії завершилося в минулому році, а водневий варіант досі можна придбати, але тільки в лізинг. Протягом року Honda відмовиться і від випуску гібрида.
Мінівен Honda Odyssey виробляють з 2013 року і він уже пережив два оновлення. Втім, модель не витримує конкуренції і Honda прийняла рішення піти з цього сегменту.
Раніше розповідалося про те, що Honda в 2022 році повністю припинить поставки до Росії своїх автомобілів.