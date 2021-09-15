Світовий автовиробник зможе перевершити Tesla у електромобілях вже через кілька років: який саме і чому

Світовий автовиробник зможе перевершити Tesla у електромобілях вже через кілька років: який саме і чому

Конкурент компанії Ілона Маска планує випустити 70 електрокарів до 2030 року.

Аналітики компанії LMC Automotive вважають, що Volkswagen зможе до 2025 року перевершити Tesla і стати головним виробником електричних автомобілів у світі.

Про це повідомляє сайт InsideEVs.

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Tesla – наразі провідний бренд електромобілів, але скептики багато років стверджують, що незабаром це зміниться. Старі автовиробники починають випускати все кращі електрокари і компанія Ілона Маска просто не зможе залишатися на висоті.

Серед усіх конкурентів Tesla Volkswagen Group найкраще підходить для того, щоб змусити її переживати. Німецька компанія величезна і має у своєму асортименті безліч брендів. Більше того, вона вже довела, що може виробляти переконливі електромобілі.

Генеральний директор VW Group Герберт Дісс раніше чітко давав зрозуміти, що планує забрати частку ринку у Tesla і, врешті-решт, перевершити бренд повністю електричних автомобілів.

Нещодавно він так і написав у Twitter, і відмітив у пості Ілона Маска, заявивши, що їхні ID.3 та e-tron вже завоювали перші ринки в Європі. Дісс вважає, що VW може "обігнати" Tesla до 2025 року.

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions! — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 20, 2021

VW Group до 2030 року планує випустити близько 70 електричних автомобілів по всьому світу. Також вона заявила, що хоче значно вдосконалити свою стратегію продаж електромобілів у США. Це сталося після того, як президент країни Джо Байден повідомив про плани сприяти впровадженню електрокарів.

Проте ще зарано точно бути впевненим, що Volkswagen зможе перевершити Tesla, оскільки вони будують два нові заводи в американському штаті Техас та у Німеччині. Обидва мають відкритися до кінця 2021 року.

Tesla

До того ж зараз Tesla продає рекордну кількість автомобілів і продовжує підвищувати ціни через стрімкий попит, а план Байдена виявився не таким, як спочатку рекламувалося, але можливо він зміцнить продаж електричних авто у США.

Через 70 електромобілів у VW є великий шанс стати першими у світі, але ще невідомо, де може бути Tesla через чотири або дев'ять років. Можливо вони збудують ще більше заводів і випустять ще більше нових моделей.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen випустить бюджетний електрокар.

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