Світовий автовиробник зупиняє виробництво автомобілів на п'яти заводах

Нестача чіпів та пандемія COVID-19 внесла свої корективи у автомобільний світ.

Компанія Toyota заявила, що призупиняє виробництво на 5 заводах у Японії. Вже у січні виробництво зупиниться через нестачу напівпровідників та чіпів.

Також, через пандемію COVID-19 люди не можуть виходити на роботу, тож, компанії вигідніше просто заморозити заводи, аніж працювати собі на збиток. Про це на своєму сайті повідомило видавництво Reuters.

Такі дії компанії позначяться на 20 тисяч автомобілях, але не вплинуть на річний план Toyota з виробництва 9 мільйонів авто.

Toyota на минулому тижні повідомила, що планує зменшити виробництво автомобілів і на Північно Американському ринку. Там такі зміни запровадять також у січні, через зупинку з конвеєру не зійдуть 50 тисяч авто. Все це обумовлено нестатком чипів та робочої сили.

Глобальна криза зачепила більшість великих автовиробників. Їм доводиться зменшувати потужності виробництва для того, щоб хоч якось триматись на плаву. Через нестачу нових автомобілів на ринку автомобілів значно зростають ціни і знайти новий автомобіль з усіма потрібними вам опціями – це велика удача.

Нагадаємо, що Skoda також зупиняє виробництво автомобілів на заводах: названо причину.