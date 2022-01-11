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Світовий продаж автомобілів Skoda впав 2021 року на 15%

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Світовий продаж автомобілів Skoda впав 2021 року на 15%

Associated Press

На це вплинуло дві причини.

Компанія Skoda сповістила про зменшення об'єму випуску автомобілів за підсумками 2021 року.

Так, чеський автовиробник минулого року поставлено 878 200 легкових автомобілів марки Skoda, що є скороченням приблизно на 15% порівняно з 2020 роком, коли було поставлено на 126 600 машин більше, передає "Укравтопром".

Зазначається, що це сталося внаслідок негативного впливу пандемії коронавірусу на виробництво та попит автомобілів, а також гострого дефіциту електронних компонентів, що на певний термін спричинило зупинку заводів у Чехії.

Водночас, в Україні реалізація нових автомобілів марки Skoda зросла на 22% порівняно з 2020 роком - до 6 172 екземплярів. Частину цих машин було зібрано на українському заводі “Єврокар”.

Додамо, що в Чехії діють три заводи Skoda. На них працює близько 34 тисячі осіб.

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