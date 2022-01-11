Світовий продаж автомобілів Skoda впав 2021 року на 15%

Світовий продаж автомобілів Skoda впав 2021 року на 15%

На це вплинуло дві причини.

Компанія Skoda сповістила про зменшення об'єму випуску автомобілів за підсумками 2021 року.

Так, чеський автовиробник минулого року поставлено 878 200 легкових автомобілів марки Skoda, що є скороченням приблизно на 15% порівняно з 2020 роком, коли було поставлено на 126 600 машин більше, передає "Укравтопром".

Зазначається, що це сталося внаслідок негативного впливу пандемії коронавірусу на виробництво та попит автомобілів, а також гострого дефіциту електронних компонентів, що на певний термін спричинило зупинку заводів у Чехії.

Водночас, в Україні реалізація нових автомобілів марки Skoda зросла на 22% порівняно з 2020 роком - до 6 172 екземплярів. Частину цих машин було зібрано на українському заводі “Єврокар”.

Додамо, що в Чехії діють три заводи Skoda. На них працює близько 34 тисячі осіб.

Читайте також: