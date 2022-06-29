Світовий виробник шин Nokian Tires йде з російського ринку

Рада директорів Nokian Tyres ухвалила рішення про контрольований вихід з російського ринку.

Так, через 17 років присутності на ринку компанія вирішила остаточно залишити Росію. І це незважаючи на те, що минулого року близько 80% шин Nokian було зроблено російським підрозділом. На сьогоднішній день у ньому працюють близько 1,6 тисячі співробітників.

Про відхід з ринку країни-окупантки йдеться в пресрелізі компанії.

У рамках цього процесу Nokian Tyres зафіксує знецінення російських активів на суму приблизно 300 мільйонів євро у другому кварталі 2022 року. Вони будуть відображені як виключення, що не відповідають МСФЗ. Враховуючи знецінення, вартість чистих активів Nokian Tyres в Росії та Білорусі на 31 травня 2022 року становила приблизно 400 мільйонів євро.

"Протягом останніх місяців ми стали свідками шокуючих подій в Україні. Ми з великим сумом слідкуємо за ситуацією, і ми разом з усім міжнародним співтовариством однозначно засуджуємо війну, яка завдала невимовних страждань багатьом.

Після ретельного розгляду та оцінки різних варіантів ми вирішили відновити Nokian Tyres без присутності в Росії та зосередитися на можливостях зростання на інших наших основних ринках", – говорить президент і генеральний директор Nokian Tyres Юкка Мойсіо.

Так, аби забезпечити постачання своєї продукції, Nokian Tyres продовжила нарощувати потужності на своїх заводах у Фінляндії та США та вирішила інвестувати в абсолютно нові потужності в Європі. Раніше цього року компанія оголосила, що припинила інвестиції в російський завод і почала переносити виробництво окремих ключових груп продуктів з Росії на інші свої заводи.

Nokian Tyres працює в Росії від 2005 року. У 2021 році приблизно 80% шин компанії для легкових автомобілів було вироблено в Росії, а бізнес-сфера Росія та Азія становила приблизно 20% чистих продажів Nokian Tyres.

Читайте також:

Всесвітньо відомий французький виробник шин Michelin йде з Росії

Nissan відмовилася від виробництва автомобілів у Росії до кінця 2022 року

Імпортозаміщення за кордоном не потрібно: власникам "спрощеної" моделі LADA заборонили виїжджати за межі РФ