"Сидіння — це як куріння": ортопед розповів, як захистити спину за кермом
Фізіотерапевт назвав причину болю у спині після тривалої поїздки в авто.
Багато водіїв стикаються з болем у спині після тривалих поїздок. Постійне сидіння в одній позі без належної підтримки хребта призводить до втоми м’язів і перевантаження.
Київський лікар-ортопед у коментарі для видання «Твоя МАШИНА» дав поради водіям, як уникнути та що робити, якщо ви відчуваєте біль у спині після довгої поїздки.
Передусім лікар порівняв вплив постійного сидіння, зокрема, за кермом на здоров’я з курінням, оскільки він поступово завдає шкоди, і люди часто недооцінюють цей ризик.
Правила для водіїв
Першим кроком для запобігання болю у спині є правильне регулювання сидіння. Спина має щільно прилягати до спинки, а коліна — бути трохи нижче стегон. Це допомагає рівномірно розподілити навантаження на хребет. Якщо в сидінні відсутня поперекова підтримка, її можна створити за допомогою невеликої подушки або згорнутого рушника.
Досвідчена фізіотерапевтка з Дніпра тим часом рекомендує робити перерви кожні годину-дві. Під час зупинок варто вийти з автомобіля, пройтись і зробити легкі вправи на розтяжку. Це сприяє покращенню кровообігу і зняттю напруження в м’язах.
Що робити, якщо біль успині вже з’явився
Якщо біль у спині все ж таки виник, можуть допомогти компреси:
теплий компрес розслабляє м’язи.
холодний компрес зменшує набряк.
Медики зазначають, що за рекомендаціями Національного інституту здоров’я США, компрес слід прикладати на 15-20 хвилин. Це простий спосіб полегшити дискомфорт безпосередньо під час поїздки.
Коли час звернутися до лікаря
Якщо біль у спині стає постійним і не зникає навіть після відпочинку, це може свідчити про серйознішу проблему. У такому випадку необхідно звернутися до лікаря для діагностики. Спеціаліст зможе визначити причину болю і підібрати відповідне лікування — від спеціальних вправ до фізіотерапії.
