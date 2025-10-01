ТСН у соціальних мережах

Сині таблички з цифрами на дорогах: для чого вони потрібні

Сині знаки з синім фоном — важливий інструмент орієнтації на трасах. Вони полегшують роботу поліції та дорожніх служб.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кілометровий знак. Фото: ПДР України

Багато водіїв на міжміських дорогах України звертали увагу на невеликі квадратні таблички з синім фоном і білими цифрами. Вони розташовані вздовж узбіччя і часто залишаються незрозумілими для тих, хто не знає їхнього призначення.

Про це повідомило видання SUV News.

Експерти нагадали, що ці позначення мають офіційну назву — кілометрові знаки. За Правилами дорожнього руху вони належать до категорії інформаційно-вказівних знаків і мають індекс 5.68. Їхнє головне завдання — показувати точну відстань від початку конкретної автомагістралі. Тобто після таблички з цифрою «23» починається 24-й кілометр дороги. У деяких випадках додатково встановлюють знак із символом «+» та числом, що уточнює кількість метрів після кілометрової позначки.

За словами Володимира О., співробітника Державного агентства з відновлення інфраструктури, для їхньої роботи ці знаки є критично важливими, адже всі об’єкти та ділянки фіксуються саме з кілометровою прив’язкою. Аналогічне значення вони мають і для патрульної поліції: при оформленні дорожньо-транспортних пригод або інших інцидентів у протоколах місце події зазначається за кілометражем.

Для пересічних водіїв кілометрові таблички мають допоміжний характер. Вони допомагають орієнтуватися на маршруті, розуміти, яку відстань вдалося проїхати з початку траси, а також визначати своє місцезнаходження у випадку, коли поблизу немає інших орієнтирів. Це особливо корисно на довгих ділянках міжміських доріг, де відсутні населені пункти чи великі дорожні вказівники.

Нагадаємо, багато українських водіїв, прогріваючи двигун свого автомобіля в холодну пору, не підозрюють, що в цей момент вони зобов’язані дотримуватися усіх Правил дорожнього руху (ПДР).

