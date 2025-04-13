Тарифи Трампа можуть вдарити по цінах на авто в Україні

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Плани президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи на імпорт автомобільної продукції можуть вдарити не тільки по американських, а й по українських споживачах.

Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрія Гайдая, пише SUV News.

За словами експерта, до 50% комплектуючих для американських авто виготовляються за кордоном — зокрема в Китаї, Мексиці та країнах Європейського Союзу. У разі введення нових тарифів ці деталі автоматично подорожчають на внутрішньому ринку США. А оскільки український імпорт залежить від американських поставок, то й у нас зростуть ціни на як самі автомобілі, так і на запасні частини до них. Американські продавці просто не зможуть поставляти товари в Україну дешевше, ніж продають у себе.

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Гайдай звернув увагу на те, що за умов зниження попиту на американському ринку частина автомобільної продукції може бути переорієнтована на інші країни, зокрема й на Україну. Це, за його словами, відкриває можливість короткострокового здешевлення окремих нішевих товарів, наприклад — моделей авто, що не користуються популярністю у США, або специфічних запчастин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в українців з боргами вилучатимуть водійські посвідчення.