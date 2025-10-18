Таємничий дорожній знак: 4 із 5 водіїв гадки не мають, що він означає

дорожні знаки Тимчасова обїзна дорога

Незвичайний дорожній знак, що привертає увагу водіїв — жовтий квадрат із чорним кільцем усередині — став справжньою загадкою для більшості автомобілістів у Польщі. Проведені опитування показали, що приголомшливі четверо з п’яти водіїв не можуть правильно пояснити його призначення, що свідчить про значні прогалини у знанні правил дорожнього руху.

Про це пише видання Moto.pl.

Символ тимчасової об’їзної дороги

У правилах дорожнього руху, цей незвичний знак має позначення T-6a. Його ключова функція — інформувати учасників руху про тимчасову об’їзну дорогу.

Знак T-6a встановлюється на період, коли основний маршрут (траса, дорога) тимчасово закритий для руху через проведення дорожніх робіт, ремонт мосту, наслідки аварії чи інші непередбачені ситуації. Він слугує дороговказом, який допомагає водіям безпечно орієнтуватися на альтернативному шляху до моменту відновлення звичайного руху.

Невтішні результати опитування

Результати опитування, проведеного в Польщі, виявилися невтішними для експертів із безпеки дорожнього руху: лише 20% опитаних змогли коректно ідентифікувати значення цього знака. Решта автомобілістів або зізналися у невігластві, або надавали абсолютно хибні тлумачення.

Знак T-6a належить до тимчасових дорожніх знаків і часто використовується не самостійно, а у поєднанні з іншими позначками об’їзних маршрутів. На відміну від стандартних дорожніх знаків, які мають білий або синій фон, тимчасові знаки завжди розміщуються на жовтому фоні, що чітко підкреслює їх короткостроковий характер і вимагає від водія підвищеної уваги та дотримання вказівок для безпечного об’їзду ділянки з обмеженим рухом.

Подібна необізнаність щодо знака, який регулює рух у небезпечних зонах, викликає серйозне занепокоєння, оскільки незнання таких базових елементів може призвести до заторів, дезорієнтації та збільшення ризику аварій у зонах проведення робіт.

