Техогляд автомобілів в Україні у 2025 році: хто зобов’язаний пройти

В Україні технічний огляд транспортних засобів для більшості водіїв було скасовано ще у 2011 році.

Станом на сьогоднішній день обов’язковий техогляд проходять лише певні категорії автомобілів. "Автотема" пише, які саме. Це зокрема:

вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 3,5 тонни;

автобуси, що здійснюють пасажирські перевезення;

таксі та автомобілі, що використовуються для комерційних перевезень;

спеціалізований транспорт (шкільні автобуси, транспортні засоби служб екстреної допомоги тощо).

Частота проходження технічного огляду залежить від категорії транспортного засобу. Наприклад, комерційний транспорт має проходити перевірку щороку або раз на два роки, залежно від типу та призначення.

Очікувані зміни

З 2023 року в Україні активно обговорюється питання повернення техогляду для всіх автомобілів. Це пов’язано із зобов’язаннями України перед Європейським Союзом у межах Угоди про асоціацію. Європейські норми передбачають обов’язковий технічний контроль для всіх легкових автомобілів, що старші за 4 роки.

Міністерство інфраструктури розглядає декілька ключових змін:

Повернення обов’язкового техогляду для всіх авто. Планується, що легкові автомобілі проходитимуть технічний огляд кожні два роки після досягнення чотирирічного віку.

Запровадження електронних баз перевірок. Це дозволить уникнути корупції та підроблених довідок про проходження техогляду.

Посилення контролю за станом екологічних викидів. Вимоги до рівня викидів шкідливих речовин у відпрацьованих газах планують зробити більш жорсткими.

Впровадження відеофіксації проходження техогляду. Це допоможе усунути можливість незаконного отримання сертифікатів без реального обстеження автомобіля.

Які штрафи передбачені за відсутність техогляду

Наразі штрафи за відсутність обов’язкового техогляду стосуються лише тих категорій автомобілів, які зобов’язані його проходити. Проте, у разі ухвалення нового закону, водії легкових автомобілів можуть стикнутися зі штрафами у розмірі від 1 700 до 3 400 грн.

Без сумнівів, повернення технічного огляду в Україні – це лише питання часу, тому водіям варто підготуватися до змін, зокрема стежити за технічним станом своїх транспортних засобів та слідкувати за офіційними оголошеннями щодо впровадження нових правил.

Пропонуємо вашій увазі тест з ПДР: чи дозволено повернути праворуч.

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