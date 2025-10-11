Техогляд в Україні став дорожчим: кого зобов’язали перевіряти авто

Техогляд / © facebook.com/viktoriya.obidovskaya

В Україні триває процедура обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, ключова мета якої — гарантувати безпеку автомобілів перед їх виїздом на дороги загального користування. Хоча тривалий час більшість власників приватного автотранспорту вважали цю вимогу актуальною виключно для комерційного сектору, насправді існує низка обставин, за яких техогляд є обов’язковим і для звичайних легкових авто.

Про це пише видання znaj.

З травня 2025 року відбулося відчутне зростання цін на проходження техогляду. Нові тарифи становлять:

1700 гривень — для легкових автомобілів.

2300 гривень — для вантажних транспортних засобів. Для порівняння, до цього ціни були на рівні 1050 грн та 1500 грн відповідно.

Для ініціювання огляду водію необхідно мати лише технічний паспорт транспортного засобу та свій паспорт. У ситуації, коли перевірка здійснюється за довіреністю, додатково потрібна довіреність на право керування.

Кому техогляд необхідний обов’язково Нормативно-правова база передбачає, що в обов’язковому порядку технічний контроль проходять автомобілі, що експлуатуються для комерційної діяльності, а саме — для перевезення вантажів або пасажирів. Винятком є лише ті легкові та вантажні автомобілі (вантажопідйомністю до 3,5 тонни), вік яких не перевищує двох років.

Водночас не підлягають регулярному обов’язковому технічному огляду:

Мотоцикли та мопеди.

Приватні легкові автомобілі, які використовуються виключно для власних потреб і не приносять прибутку.

Техогляд для виїзду за кордон Важливо звернути увагу, що навіть якщо приватний легковик не використовується з комерційною метою, при виїзді за межі України прикордонна служба може вимагати документ про проходження техогляду, якщо термін експлуатації автомобіля перевищує два роки.

У таких випадках необхідно оформити міжнародний сертифікат техогляду, вартість якого коливається від 2600 до 3000 гривень. Крім того, обов’язковою є наявність міжнародного страхового поліса «Зелена карта», ціна якого за 14-денний термін використання становить приблизно від 1047 до 1214 гривень.

Санкції за відсутність техогляду

Згідно з положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за ігнорування обов’язкового технічного контролю передбачено штрафні санкції.

Перше порушення карається штрафом у розмірі 340 гривень.

У разі повторного виявлення протягом року, покарання зростає до 1700 гривень.

Крім фінансових стягнень, як міра впливу може застосовуватися позбавлення права керування транспортним засобом на термін до шести місяців або, хоча і вкрай рідко, адміністративний арешт на строк до 10 діб.

