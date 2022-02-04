Темношкіра лесбійка подала до суду на Tesla через непідконтрольний расизм та гомофобію

Темношкіра лесбійка подала до суду на Tesla через непідконтрольний расизм та гомофобію

Тепер компанії доведеться добряче попрацювати над своїм іміджем.

На компанію Tesla колишня співробітниця подала до суду. Дівчина запевняє, що в компанії притискали її свободи як темношкірої лесбійки.

Вона розповіла, що менеджери ігнорували те, що її принижують та ображають. Про це на своєму сайті повідомляє видання Bloomberg.

Ця скарга стала ще однією серед тих, що вже подали інші співробітники. Вони впевнені, що керівництво ігнорує проблеми з дискримінації за визнанням раси, сексуальної орієнтації та гендеру на своїх заводах.

Згідно зі скаргою ексспівробітниці, вона зіткнулася з нападками саме тоді, коли Tesla захищалася в суді по ще одній справі про дискримінацію працівника та програла її, отримавши зобов'язання виплатити 137 мільйонів доларів. Що досить сильно бентежить поліцейських, які займаються справою.

За словами дівчини, колега з цеху вдарив та образив її через те, що вона темношкіра лесбійка. Вона пропрацювала на заводі кілька місяців і була звільнена після того, як подала керівництву низку скарг.

Восени минулого року Tesla вже програла судовий процес проти чорношкірого співробітника. Тоді журі прийняло сторону потерпілого, визнало завод Tesla расово ворожим середовищем та вимагало сплатити 130 мільйонів доларів штрафу та 6.9 мільйона доларів за моральні збитки. Юридичний відділ компанії намагається скасувати рішення, але вірогідність пом’якшення вироку дуже невелика.

Та як судова система спрацює цього разу - поки невідомо. Прокурор та поліція збирають максимальну кількість доказів, для того, щоб судовий процес не затягнувся на тривалий час.

Нагадаємо, що Tesla проведе наймасштабніше відкликання електромобілів у своїй історії.