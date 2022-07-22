Тепер лише імпортозаміщення: на російському авторинку вичерпалися запаси іномарок

Зокрема, порожній автомайданчик було виявлено в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Auto-Consulting із посиланням на портал Autonews.

Тож, судячи з усього, запаси машин у північній столиці практично закінчилися. Експерти пророкували дефіцит іноземних машин, проте автомобілів таки вистачило на тривалий термін. Наразі ж ситуація близька до катастрофічної.

Зазначається, що Санкт-Петербург займає третє місце за обсягами продажу автомобілів у Росії. У північній столиці нарахують 7% від усього обсягу машин, що реалізуються.

Більше лише у Москви та Московської області - 16,3% і 8,8%. Так, на територіях величезних логістичних терміналів у Підмосков'ї знаходилися десятки тисяч нових іномарок. До місцевих дилерів моделі надходять із трьох великих терміналів. Крім того, в регіоні є склади заводів Hyundai-KIA, Toyota і Nissan, що нині закрилися.

Зважаючи на знімки, кількість автомобілів на всіх майданчиках близька до нуля. Декілька машин, які можна перерахувати на пальцях, залишилися на власних складах автосалонів.

Фахівці раніше пророкували подібну ситуацію. Незважаючи на те, що запасів іномарок вистачило на тривалий термін, стало очевидно, що машини дійсно закінчуються. Водночас на нові поставки більше не чекають. Дилери намагаються притримати автомобілі, що залишилися, на максимально тривалий термін, що може призвести до чергового зростання цін.

Тож, як бачимо, у населення РФ все досить повільно наближується до імпортозаміщення. А там, як ми пам'ятаємо, перебуває LADA Granta без подушок безпеки та ABS.

Читайте також:

Імпортозаміщення за кордоном не потрібно: власникам "спрощеної" моделі LADA заборонили виїжджати за межі РФ

Рівень 50-х років: виробництво легкових автомобілів у Росії обвалилося на 97%

Із 20 автозаводів працюють лише два: російський "фюрер" Путін визнав крах місцевого автопрому