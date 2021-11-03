Tesla через небезпечну помилку проведе масштабну відкличну кампанію електромобілів

"Постраждають" усі моделі.

Компанія Tesla відкличе майже 12 тисяч електромобілів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA).

Так, під відкличну кампанію підпадають 11 700 електрокарів усіх моделей, які були продані від 2017 року.

Причиною такого рішення є небезпечна помилка у програмному забезпеченні, що викликає помилкові попередження про зіткнення. Вони активують систему автоматичного екстреного гальмування, яка може раптово зупинити машину на дорозі та спровокувати ДТП.

Збій був відмічений після випуску версії 10.3 напівавтопілота Full-Self Driving (FSD) 23 жовтня. Після скарг на ненавмисну активацію системи екстреного гальмування Tesla видалила версію, відкотивши систему назад до 10.2, а потім розробники спішно випустили виправлену версію FSD 10.3.1 на заміну проблемному ПЗ.

Сама Tesla ще 29 жовтня заявила, що 99,8 відсотка автомобілів, що завантажили дефектну прошивку, отримали нове програмне забезпечення за допомогою OTA (Over the Air або "оновлення повітрям"). Не встановлено нове програмне забезпечення лише на 17 електрокарах, стверджує виробник.

Раніше розповідалося про те, що голова Tesla Ілон Маск готовий продати акції компанії.

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