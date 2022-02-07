Tesla Cybertruck перетвориться на катамаран: у США готують пакет модифікацій

Новий тюнинг-кіт за 10 хвилин перетворює пікап на плавзасіб.

Інженер зі США вирішив, що довгоочікуваний електричний пікап Tesla Cybertruck було б гарно використовувати не лише на дорозі.

Наприклад, можна його переробити на катамаран. І це не просто слова, пакет модифікації вже розроблено та запатентовано. Про це повідомляють на офіційному сайті розробника.

Не дивлячись на те, що Ілон Маск вкотре переніс дату початку серійного виробництва Cybertruck, в компанії пропонують різні комплекти доопрацювання, які можна замовити вже сьогодні. Тому, кожен охочий може підготуватись та отримати повний тюнинг-кіт для того, щоб перетворити його новеньку Tesla на плавзасіб.

Та найцікавіше те, що виробник пропонує відразу два варіанти для модифікації. Перший комплект під назвою Cybercat перетворює пікап на човен. Другий варіант – Cybercat Foiler – вже рухається на підводних крилах і схожий на катамаран, така конструкція може значно покращити аеродинаміку техніки. Для того, щоб перетворити свій пікап на човен або катамаран, одній людині знадобиться усього 10 хвилин.

Щодо ціни, таке задоволення коштує не дешево, але це ж ексклюзив. За комплект Cybercat доведеться викласти від 22 900 до 32 900 доларів. Щоб стати власником Cybercat Foiler, покупець заплатить від 35 400 до 42 900 доларів. Цінник варіюється від того, яку кількість двигунів захоче клієнт, їх можна встановити від одного до п'яти. Топова версія матиме 340 кінських сил потужності.

Компанія вже приймає замовлення на комплекти, але увесь успіх цієї компанії залежить від того, чи випустить Ілон Маск вже майже міфічний Tesla Cybertruck.

Нагадаємо, що нещодавно Tesla Cybertruck знову з’явилась на знімках: цього разу авто має повністю готовий вигляд.