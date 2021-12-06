Tesla Cybertruck отримає версію з чотирьома двигунами та активне шасі

Всі хто захоче собі топову версію Cybertruck зможуть доплатити за неї.

Голова Tesla Ілон Маск відкрив “завісу” таємниці пов’язану з Cybertruck. За його словами в компанії вирішили змінити моторну лінійку ще не випущеної моделі.

Топова версія Cybertruck отримає чотири двигуна і саме ця конфігурація першою піде на конвеєр. А ось базову версію з одним двигуном ймовірно взагалі не будуть випускати. Тож Tesla Cybertruck можна буде замовити з двома, трьома та чотирьома двигунами. Про це повідомив у своєму Twitter Ілон Маск.

Та це не всі новини. Також, Ілон Маск анонсував кілька цікавих “фішок”, про які замовчували раніше. Ось, наприклад, Cybertruck повинен отримати шасі з керованими як передніми так і задніми шасі. Таким чином, автомобіль зможе розвертатися на місці подібно танку, також він отримає функцію паралельної їзди в стилі “крабу”, схожа система вже реалізована на електропікапу Hummer.

Та якщо ви вже зробили попереднє замовлення на звичайну версію, не треба засмучуватись. Маск пообіцяв, що кожен з клієнтів зможе доплатити, щоб отримати топову версію електропікапу Cybertruck. Також, за останніми даними, виробництво автомобіля стартує під кінець 2022 року, а вже масова збірка розпочнеться не раніше, ніж 2023-го.

Нагадаємо, що не дивлячись на пандемію, Ілон Маск намагається зробити доставку електрокарів Tesla дешевшою.