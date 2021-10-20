Tesla Cybertruck помітили на випробуваннях: що змінилося в електричному пікапі

Tesla Cybertruck помітили на випробуваннях: що змінилося в електричному пікапі

Він отримав функцію, про яку раніше говорив Ілон Маск.

В американському штаті Каліфорнія Tesla Cybertruck помітили на випробуваннях з деякими оновленнями.

Про це повідомляє сайт InsideEVs.

На відео видно, що електричний пікап тепер має бічні дзеркала. Також здається, що він використовує систему рульового управління заднього колеса, про яку раніше згадував генеральний директор компанії Ілон Маск.

Cybertruck with side mirrors and appearing to do rear wheel steering



Jesse Sandoval via @DriveTeslacahttps://t.co/Z0W6CBqTSv https://t.co/MunzMKa3bW pic.twitter.com/w4ANJnttpc — Tesla Hype (@TeslaHype) October 19, 2021

Бічні дзеркала – логічне і очікуване рішення для майбутнього автомобіля. Проте поява управління задніми колесами додає цікавості електрокару. Судячи з ролику, важко точно сказати, що він має таку інновацію, але машина дуже добре маневрує і має чудовий невеликий радіус повороту.

Також читайте Tesla запатентувала революційну систему очистки лобового скла: її може отримати Cybertruck

Загалом схоже, що саме цей Cybertruck може бути оновленим прототипом, про який говорили в соціальних мережах.

Tesla заявляла, що планує розпочати виробництво пікапа наприкінці 2022 року, хоча це може початися і в 2023 році. Однак раніше автовиробник також казав, що Model Y надійде набагато пізніше, ніж це було насправді.

Виробництво та час постачання Tesla Cybertruck, ймовірно, залежить від ситуації навколо відкриття нового заводу компанії у Техасі.

Раніше повідомлялося, що прототип Cybertruck побачили з оновленим екстер'єром.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання