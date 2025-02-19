Tesla Cybertruck загруз у кучугурі снігу в Канаді (фото)

У місті Монреаль, Канада, Tesla Cybertruck не зміг подолати зимові умови та загруз у снігу.

Про це повідомило видання Unilad.

Відео інциденту, яке набирає популярність у TikTok, викликало хвилю жартів у соцмережах. Користувачі соцмереж висміюють позашляховик за $80 тис., який не зміг проїхати через невелику кучугуру, на тлі того, як інші транспортні засоби легко проїжджають повз.

Інцидент стався 16 лютого, однак відео набрало популярності лише зараз, зібравши 2,7 млн переглядів за 24 години. В коментарях під відео користувачі порівнюють Cybertruck з іншими авто, зокрема Subaru Forester, який, за їх словами, без проблем впорався б з цією ситуацією.

Видання The Drive припускає, що основною причиною проблем стали зношені шини позашляховика, що призвело до втрати зчеплення на слизькій поверхні.

Нагадаємо, фахівці пояснили, чому небезпечно їздити з порожнім баком.

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