Tesla Cybertruck знову з’явилась на знімках: цього разу авто має повністю готовий вигляд

Схоже, що вже скоро всі охочі зможуть придбати омріяну Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck, яку презентували ще кілька років назад, автомобіль, про який останнім часом постійно багато пліток. Вся проблема в тому, що компанія вже кілька разів відкладала початок виробництва і людям просто набридло чекати.

Електрокар зберіг кутастий металевий кузов, але відмінності таки є. Про це повідомляє видання Mydrivers.

Передній бампер став більшим та більш вираженим, колісні диски традиційні для Tesla та зовсім не схожі на ті, що були на прототипі. Та можливо, компанія зробить так само як і у випадку з Tesla Model 3 і встановить пластикові ковпаки.

Склоочисник тепер один, і він гігантський, найдивніше те, що його встановили зліва, прямісінько перед очами водія. Ілон Маск вже визнав, що з розміщенням є проблема, але чи зможуть вони його змінити – побачимо лише на фінальних версіях авто.

Також футуристичні дзеркала заднього виду було змінено на традиційні, адже законодавство США забороняє використовувати замість них камери. Та найімовірніше,, для європейських автомобілів ця опція буде доступна.

Найцікавіше – це дверні ручки, а саме те, що їх просто немає. Система автомобіля буде розпізнавати, коли ви підходите до дверей та відкриватиме їх.

Найімовірніше автомобіль встане на конвеєр лише в кінці року, а клієнти в кращому випадку отримають свій пікап 2023 року. Тому, запасайтесь терпінням і будемо чекати на новинку від Ілона Маска.

Нагадаємо, що із офіційного сайту Tesla зникла інформація про початок виробництва найочікуванішої моделі.