Tesla Model S занурили на два метри у воду: що сталося з електрокаром

Tesla Model S занурили на два метри у воду: що сталося з електрокаром

Блогери перевірили теорію, чи електрокаром легше керувати у воді, ніж авто з ДВЗ.

Блогери занурили Tesla Model S Plaid на два метри у воду, щоб дізнатися, що станеться з електрокаром.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Chillin ’with Chet.

Є теорія, що електромобілем легше керувати під водою, ніж автомобілем з двигуном внутрішнього згорання. Тому автори ролику вирішили зробити відповідний експеримент.

Вважається, що електрокар може їздити у воді через те, що його електродвигуну для роботи не потрібно повітря, на відміну від бензинових авто. Тому Model S не потрібно модифікацій, щоб протестувати це.

Водночас існує ризик потрапляння води в систему авто, що призведе до замикання електрики. Хоча, теоретично, електромобілі повинні бути достатньо добре ізольовані, щоб протистояти воді.

Коли автомобіль занурили у воду, він почав плисти у ній, а не тонути. Через це експеримент трохи провалився, але попри це Model S точно не зламався. Електрокар таки виїхав з водойми, хоч і не проїхав по ній.

Раніше повідомлялося, що мережу сколихнуло відео, як безстрашний водій їде на Tesla затопленою вулицею.

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