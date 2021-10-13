Tesla Model Y та Volkswagen ID.6 зіткнулися у краштесті: як на них вплинула аварія

Tesla Model Y та Volkswagen ID.6 зіткнулися у краштесті: як на них вплинула аварія

Вони рухалися зі швидкістю 64 км/год.

Tesla Model Y та Volkswagen ID.6 CROZZ зіткнулися у краштесті.

Відео із випробуванням двох електрокарів опублікували на YouTube-каналі Car Crash Test.

Автомобілі врізалися один в одного з 50-відсотковим зміщенням. Вони рухалися на швидкості 64 км/год, що можна порівняти з ударом у нерухомий бар'єр зі швидкістю 128 км/год.

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Передні частини обох автомобілів розбиті вщент, але салони лишилися майже неушкодженими, хоча манекени декілька разів вдарилися у двері та сидіння. Також обидва електромобілі не загорілися через аварію.

Після зіткнення двері з боку водія на Model Y були заблоковані, тоді як на ID.6 усі чотири двері могли відкриватися. Обидва автомобіля отримали схожі пошкодження і складно сказати, що якийсь з них пройшов цей тест краще.

Можливо, у ID.6 є невелика перевага перед Tesla, але Model Y набагато легша, тому вона насправді впоралася досить добре. Обидва автомобілі слід вважати дуже безпечними.

Раніше повідомлялося, що кросовер Toyota, який представлений на українському ринку, ідеально впорався з краштестом.

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