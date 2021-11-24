Tesla на 80 мільярдів доларів назбирала передзамовлень на модель, яка ще не надійшла у виробництво

Tesla на 80 мільярдів доларів назбирала передзамовлень на модель, яка ще не надійшла у виробництво

Наразі її вже хочуть придбати 1,3 мільйона осіб.

Компанія Tesla потенційно може істотно збагатити свій статок на моделі, яку ще навіть не почали виробляти.

Як повідомляє Electrek, Tesla зібрала рекордну кількість замовлень на пікап Cybertruck . Зазначається, що від моменту прем'єри електрокара два роки тому заявки на покупку залишили майже 1,27 мільйона осіб, які заплатили по 100 доларів кожен, і черга продовжує збільшуватися.

Невідомо, чи всі вони викуплятимуть свої автомобілі, коли Tesla нарешті почне виробництво, але на одних заявках компанія вже заробила 127 мільйонів доларів. Якщо ж усі 1,27 мільйона Cybertruck буде викуплено, виручка Tesla складе близько 80 мільярдів доларів, підрахували аналітики. Скільки резервацій завершаться реальною покупкою, неясно, як і термін, у який компанія зможе їх виконати.

У базовій версії з одним двигуном на задній осі Tesla Cybertruck становить 39 900 доларів. За підрахунками, таку модифікацію обрали лише 7,2 відсотка бронь, що оформили. Двомоторну версію за 49 900 доларів замовили 47,7 відсотка потенційних клієнтів, а топову тримоторну вартість 69 900 доларів – 45,1 відсотка. Оснастити свій Cybertruck автопілотом Full Self Driving, доплативши 7 571 долар, готові 70,6 відсотка.

Додамо, що в американського електричного пікапа вже з'явилося достатньо конкурентів, серед яких Ford F-150 Lightning, Rivian R1T та GMC Hummer EV.

Tesla заявляла, що планує розпочати виробництво пікапа наприкінці 2022 року, хоча це може початися і в 2023 році. Зазначимо, що дебют Tesla Cybertruck справила ще восени 2019 року.